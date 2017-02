Chievo Napoli streaming. Dove vedere

La sesta giornata di serie A ci ha consegnato un Napoli a gonfie vele, ma con un entusiasmo azzoppato dalla netta sconfitta in Champions League. Questo Napoli non vuole però porsi limiti e non vuole sentire parlare di limiti in fatto di personalità, un fattore sul quale si dovrà per forza lavorare se si vuole lottare fino in fondo per lo scudetto. Personalità che invece sta mostrando il Chievo di Maran. La squadra veneta infatti ha raccolto 32 punti nelle prime 24 giornate e si trova a debita distanza dalla zona che scotta. Un campionato positivo che conferma per l'ennesimo anno la bontà del progetto veronese, che senza spendere tanti soldi riesce ogni anno a mettere sul campo formazioni competitive in grado di regalare emozioni e di stupire tutti.

Chievo Napoli formazioni e come arrivano

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con il classico 4-3-3 e dovrebbero esserci almeno due cambi rispetto alla gara di Madrid. In mediana Allan potrebbe fare ar rifiatare Zielinksi mentre Jorginho potrebbe prendere il posto di Diawara. In attacco confermati Callejon e Insigne con Mertens chiamato a fare da terminale offensivo. Tuttavia non si può fare a meno di ricordare che Maurizio Sarri è diventato il bersaglio di Aurelio De Laurentiis e a Napoli ci si chiede se abbia fatto più danni sconfitta al Santiago Bernabeu o quelle critiche dure del presidente. Tra i due comunque non c'è stato alcun chiarimento. Il presidente è partito per Los Angeles, dove dovrà dedicarsi per un po' alla sua attività di produttore cinematografico.

Sarri con la squadra si è trasferito, invece, a Castel Volturno per riprendere subito gli allenamenti in vista della gara di campionato di domenica a Verona contro il Chievo. Le dichiarazioni di De Laurentiis, cadute come un fulmine a ciel sereno, hanno lasciato il segno nella tifoseria partenopea che si è schierata compatta con l'allenatore toscano, difeso da tutti a spada tratta: pollice verso invece per le esternazioni del presidente.

