Juventus Palermo streaming. Dove vedere

Aprendo la giornata di campionato dentro le mura amiche, la Juventus va alla caccia del risultato pieno, sia per continuare la striscia positiva che per mettere pressione alla Roma e al Napoli. La formazione bianconera, nella partita contro il Cagliari, ha ribadito immediatamente, qualora ce ne fosse stato bisogno, di essere la favorita numero uno per lo scudetto e che le poche sconfitte rimediate quest'anno solo solo piccoli passi falsi. Ad attendere i campioni d’Italia allo Juventus Stadium c’è però un Palermo intenzionato a tradurre in partita le indicazioni che riceve in allenamento da Lopez. I rosanero stanno iniziato a giocare buone partite per sperare in una salvezza che comunque appare molto difficile da conquistare. La vittoria in questo match è l’aspirazione di entrambe le squadre, con il Palermo che farebbe carte false per strappare un risultato positivo soprattutto nei confronti della Juventus, che negli ultimi anni ha sempre castigato i rosanero.

Juventus Palermo formazioni e ultime notizie

C'è sicuramente una importante novità nella formazione che Massimiliano Allegri manderà in campo per questo match che precede l'impegno di Champions League: la rinuncia di Mandzukic, squalificato. Ma il tecnico bianconero non rinuncia allo schieramento iper offensivo e Marko Pjaca si candida a sostituirlo. Ma non si tratta dell'unico cambio, considerando che vanno valutate le condizioni di Chiellini (è pronto Rugani) e che anche Khedira potrebbe rifiatare: tra Marchisio, Rincon, Sturaro e Lemina non mancano le alternative. Da parte sua, il tecnico rosanero sembra aver trovato la quadratura del cerchio con un attacco impostato su Nesterovski, terminale offensivo principal con prove di alto livello.

Juventus Palermo streaming: come e dove vedere

Non è affatto difficile vedere in streaming Juventus Palermo. Non ci sono problemi per chi decide di optare per Premium Play, il servizio per il live streaming messo a punto da Mediaset Premium, anche se solo per abbonati. Sky mostra più varietà: c'è Sky Go, solo per abbonati, con cui vedere in diretta live i match della Serie A, tra cui Juventus Palermo. Ma c'è anche Now TV, la piattaforma web accessibile da tutti senza obbligo di contratto. L'impegno di spesa richiesto per un solo match è di 9,99 euro, ma allo stesso prezzo sono disponibili anche ticket e pass mensili o settimanali con cui ampliare le occasioni di live streaming. Tra l'altro per 14 giorni è possibile provare gratuitamente il servizio, passaggio importante anche per verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Ma poi ci sono anche i siti dei canali satellitari che hanno acquistato i diritti televisivi delle gare della Serie A. Non è così scontata la ricezione anche perché non tutti sono equipaggiati con la tecnologia per la diretta live sui rispetti portali. In ogni caso è possibile fare un tentativo per vedere Juventus Palermo in Honduras con TVC, Guatemala con TV Azteca, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Germania con ZDF, Francia con D8, Grecia con ERT, Estonia con TV6, Ungheria con Magyar Televízió, Georgia con GPB. Da segnalare anche l'occasione delle partite in streaming con i portali dei bookmaker, ma con alcuni limiti. Come quelli relativi alla non proposizione di tutte le gare, occorre ricordare come questa opportunità sia generalmente riservata a chi ha attivato un account ed è soprattutto attivo nelle puntate online.