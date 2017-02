Dove vedere Juventus Palermo streaming live gratis

Con la vittoria in trasferta contro il Cagliari la Juventus ha messo un altro tassello nel completamento del mosaico dello Scudetto. Gli uomini di Allegri mantengono saldamente il primo posto e, l'appuntamento casalingo contro il Palermo può essere un appuntamento importante per dare continuità ai risultati. L'obiettivo del Palermo in questa stagione è la salvezza: la sconfitta con l'Atalanta è però un altro passo falso che incide sulle speranze. Tuttavia con l'arrivo del nuovo allenatore Lopez, il morale della squadra sembra migliorato. La sfida con la Juventus è un test importante per dare un segnale al campionato perché i rosanero hanno un bisogno disperato di punti.

Juventus Palermo formazioni e aggiornamenti

Per questa gara Allegri dovrà dosare bene la propria rosa in vista della gara di Champions League. Con un Chiellini non al meglio della condizione, al suo posto potrebbe giocare Rugani, ma sono in salita anche le quotazioni di Benatia. Sugli esterni bassi ci saranno Alex Sandro e Dani Alves, mentre Khedira potrebbe osservare un turno di riposo in una mediana composta da Rincon e Pjanic. In attacco Dybala dovrebbe far coppia con Higuain e a completare il reparto offensivo potrebbe essere Pjaca. Mandzukic è fuori per squalifica. A proposito di Dybala, Allegri assicura che quanto avvenuto nel match contro il Sassuolo, quando non ha dato la mano all'allenatore che lo aveva sostituito, è un episodio irripetibile. Secondo l'attaccante argentino è ormai tutto chiarito con il mister. A Reggio Emilia è stato un errore che non si ripeterà mai più, promette.

Juventus Palermo streaming vedere

Juventus Palermo viene trasmessa in diretta sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play. Occorre tenere anche presente che Sky, accanto alla proposta esclusivamente per i suoi abbonati, ha perfezionato una piattaforma web, Now TV, raggiungibile da tutti ovvero anche da chi non ha un contratto con il canale satellitare. E tra i tanti terminali supportati per li streaming di Juventus Palermo con Now TV ci sono anche Mac e PC. Anche attraverso l'operatore Tim è possibile vedere Juventus Palermo sul cellulare e sul tablet, solo se si è clienti e al costo di 1,99 euro.

Accanto a queste opzioni, alcune emittenti svizzere, tedesche e austriache rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti Internet. Anche se la questione presenta ancora molti punti da chiarire, lo streaming degli incontri del campionato italiano attraverso i siti dei canali satellitari che hanno acquisito i diritti per la diretta radiotelevisiva, può rappresentare una possibilità da prendere in considerazione. In Spagna si può tentare con Atresmedia e TV3, in Svezia con MTGm in Suriname con STVS, in Serbia con RTS, in Russia con Match TV, in Svizzera con SRG SSR, in Slovacchia con RTVS, negli Stati Uniti d'America con Fox, in Turchia con TRT, in Slovenia con Pro Plus. Ecco infine i siti dei bookmaker. Così come capita con gli spazi web dei canali satellitari non è sicuro riuscire a vedere Juventus Palermo in live streaming poiché nella maggior parte dei casi è necessario avere un conto aperto ed essere attivi con lo stesso sito a suon di puntate.