Roma Torino streaming live gratis diretta

La 6^ giornata del campionato di Serie A vede allo stadio Olimpico di Roma in questa domenica 19 febbraio alle ore 18 vede i padroni di casa della Roma allenati da Luciano Spalletti sfidare il sempre pericoloso Torino di Sinisa Mihajlovic. Un incontro molto importante sia per il Torino alla ricerca di conferme che per la Roma impegnata nella lotta scudetto vestendo i panni dell’anti Juve. Il Torino in questo momento viaggia a metà classifica con 35 punti per effetto di 9 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. Decisamente migliore la situazione dei giallorossi che nonostante tutto, sono secondi con 53 punti, a 7 lunghezze di distanza dal primato della Juventus.

Roma Torino formazioni e stato di forma

Verso il 3-4-2-1 per la Roma di Spalletti, con Szczesny in porta; Manolas, Fazio e Juan Jesus davanti a lui; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson in mediana; Nainggolan e Salah tra le linee; Dzeko terminale offensivo. Tradizionale 4-3-3 per i granata con Hart in porta; Zappacosta, Ajeti, Moretti e Barreca a comporre la linea difensiva; Benassi, Lukic e Baselli in mediana; Iago Falqué, Belotti e Ljajic a comporre il tridente d'attacco.

Bene, anzi benissimo anche la Roma. La formazione giallorossa passa in Spagna nell’andata dei 16esimi contro il Villarreal. Lo fa sfoderando una prova maiuscola: tre reti fuori casa e qualificazione blindata. La pattuglia italiana del Villarreal era dimezzata: fuori Roberto Soriano per dissidi con il tecnico Escriba, dentro Sansone. In avvio ci pensa Emerson ad aprire le danze. Un siluro imprendibile per il portiere che gela il sottomarino giallo. Un sottomarino che affonda nel corso del secondo tempo dopo la zampata di Dzeko. Il bomber giallorosso segna il più facile dei tap in dopo lo spunto di Salah. Ottimo lo stato di forma dell’egiziano, rientrato alla base dopo la coppa d’Africa. Nel finale arriva addirittura il tris personale del bosniaco che prima di potenza scarica in rete e poi infila un preciso diagonale per il 4-0 definitivo. L'ambizione è replicare questa prestazione in casa contro il Torino.

Roma Torino streaming: dove vedere

Per vedere Roma Torino in streaming ci sono tante opportunità. Come quella che arriva dai siti delle emittenti satellitari straniere che hanno acquistato i diritti per la trasmissione delle immagini del campionato italiano di calcio. Tra i tanti esempi ci sono quelli dei paesi Moldavia con Canal 3, Macedonia con MRT, Malta con PBS, Lussemburgo con RTL, Messico con Televisa, Paesi Bassi con SBS, Lituania con TV6, Nicaragua con Canal 4, Lettonia con TV6, Norvegia con MTG. Ecco poi i siti dei bookmaker, anche se nella maggior parte dei casi si è alle prese con alcuni limiti, come quelli relativi alla registrazione e alla necessità di aprire un conto ed essere giocatori attivi. Sicuramente via libera con Now TV che non richiede di legarsi a Sky con un abbonamento, anche se sono acquistabili ticket mensili o stagionali. Può infatti essere acquistata anche sola Roma Torino da vedere in streaming a 9,99 euro su PC o sul proprio smartphone o tablet.