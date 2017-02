Roma Torino streaming. Dove vedere

Questa prima parte di campionato per il Torino è stata soddisfacente ma è mancato quel famoso qualcosa in più. Contro la Roma una vittoria darebbe una spinta in più, ma naturalmente l'obiettivo appare proibitivo. La Roma dal canto suo arriva dal rotondo successo sul Villareal e il match contro il Torino è sicuramente un banco di prova probante per capire quali ambizioni possa avere la squadra capitolina in questo campionato ovvero se può puntare allo scudetto. Il match si presenta quindi molto interessante sotto diversi aspetti.

Roma Torino formazioni e stato di forma

La Roma di Spalletti, a parte Florenzi, non ha problemi di formazione e giocherà probabilmente con il 3-4-2-1 e Bruno Peres, grande ex della partita, sarà probabilmente in campo dal primo minuto. Stesso discorso per Dzeko, che contro il Villareal ha giocato un'ottima partita e potrebbe quindi aver convinto Spalletti a confermarlo nell'undici di partenza. Con lui Nainggolan e Salah. Autoritaria, letale, capace di soffrire. La Roma mostra il suo volto migliore anche in Europa, imponendosi con grande disinvoltura per 4-0 sul campo di un Villarreal che soltanto in avvio di ripresa è riuscito a mettere in difficoltà i giallorossi, trascinati da Dzeko, autore di una strepitosa tripletta e ora capocannoniere anche in Europa League con 9 gol (27 complessivi).

Roma Torino streaming: come e dove vedere

Roma Torino viene trasmessa in diretta sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che offrono gratis la visione tramite i servizi Sky Go e Premium Play, su iPad, iPhone e cellulari e tablet Android, ma anche su PC e Mac, smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam, collegandosi via browser all'apposita pagina web o scaricando l'app dedicata. Ma è disponibile anche Now TV che offre la possibilità di acquistare le singole partite, inclusa Roma Torino anche a chi non è abbonato. Tra l'altro, le gare possono essere visti anche comodi sul divano attraverso il Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi. In aggiunta, diverse emittenti straniere hanno acquistato i diritti radiotelevisivi del campionato di calcio italiano e quindi trasmettono online lo streaming sui siti Internet.

Occorre far presente come alcune sentenze abbiano dichiarato l'illegittimità di questa procedura mentre altre sono state di parere opposto. In attesa di maggiore chiarezza, questi spazi web non sono comunque spesso facilmente raggiungibili per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei confini nazionali. Comunque è possibile fare un tentativo con Croazia con HRT, Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Francia con D8, Georgia con GPB, Germania con ZDF. Segnaliamo infine lo streaming con i siti dei bookmaker. Non è detto che siano visibili tutte le partite, compresa Roma Torino, per via di blocchi geografici. E comunque esistono limiti, come quelli relativi alla registrazione, alla necessità di aprire un conto ed essere giocatori attivi.