Milan Fiorentina streaming live gratis diretta

Milan e Fiorentina si affrontano in un incontro che può dire tanto per le due formazioni. In particolare i viola, dopo la bella vittoria ottenuta contro il Borussia Monchengladbach, vogliono mantenere un buon ritmo anche in campionato. Un punto più sopra si trova il Milan, che ha pareggiato nell'ultimo incontro di campionato contro la Lazio. Proprio sulla tenuta difensiva sta concentrando il suo lavoro Vincenzo Montella, che sta cercando di dare anche una certa filosofia al suo gruppo e finora, con alterne fortune, ci sta riuscendo. La sfida di Milano può dire tanto per i rossoneri, sarà una sfida sentita poi per Montella, che ha passato tanti anni a Firenze, i cui tifosi conservano un ottimo ricordo.

Milan Fiorentina formazioni e aggiornamenti

Il Milan invece ripartirà dal 4-3-3 e con Bacca al centro dell'attacco. Il colombiano è protagonista di prestazioni alterne, ma Montella non rinuncia alla sua esperienza. Al suo fianco conferma sicura per Deulofeu e Suso, mentre i dubbi sono in mediana per via delle tante assenza, ma si va verso l'impiego di Kucka, Sosa e Pasalic. Pronti il 3-4-2-1 per la Fiorentina con Tatarusanu in porta; Sanchez, Gonzalo e Astori con il compito di contenere gli attacchi rossoneri; Chiesa, Vecino, Badelj, Olivera in mediana; Ilicic e Borja Valero alle spalle di Kalinic.

Si riparte dal giovedì magico per l'Italia nell'Europa League, perché una magia di Federico Bernardeschi, assente per squalifica a San Siro, ha permesso alla Fiorentina di espugnare il Borussia Park, prima squadra italiana, e di ipotecare il passaggio agli ottavi anche se la gara di ritorno, fra una settimana, non sarà una passeggiata. Intanto però nel clan viola la soddisfazione è enorme per l'impresa, peraltro dopo una partita sofferta - mai nella sua storia la Fiorentina aveva vinto in Germania - e per l'ennesima magia del suo talento più puro, che meglio non poteva festeggiare giusto ieri il suo 23° compleanno.

Milan Fiorentina streaming: dove e come vedere

