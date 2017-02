Bologna Inter streaming live gratis diretta

Dopo una partenza disastrosa che avevo visto i nerazzurri perdere tantissimi punti, la squadra di Stefano Pioli ha cambiato passo, trascinata in campo da un super Mauro Icardi. Dopo una lunga serie di vittorie consecutive messe a segno dai nerazzurri, la classifica della serie A vede ora l'Inter al 4° posto con 45 punti alle spalle di Juventus (60 punti), Roma (53 punti) e Napoli (51 punti). Il Bologna, che fin qui ha collezionato 7 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, arranca nella seconda metà della graduatoria.

Inter Bologna probabili formazioni

Stefano Pioli confermerà il modulo 4-2-3-1 visto nelle ultime gare stagionali. Tra i pali ci sarà ovviamente Handanovic, davanti al quale si posizioneranno i centrali sudamericani Miranda e Murillo, con la coppia di terzini formata da D’Ambrosio e Ansaldi. In mediana Gagliardini verrà confermato al fianco di Medel, mentre sulla trequarti Joao Mario sarà affiancato ancora da Candreva e Perisic. Davanti Eder dovrebbe spuntarla su Palacio al centro dell'attacco.

Roberto Donadoni affronterà la partita a viso aperto proponendo il Bologna schierato con il suo classico 4-3-3. In porta giocherà Da Costa, mentre la linea difensiva da destra verso sinistra sarà formata da Krafth, Torosidis, Oikonomou e Masina. A centrocampo il giovane Nagy sarà affiancato da Viviani e Dzemaili, mentre nel tridente i talentuosi Verdi e Krejci saranno le spalle di Petkovic.

L'Inter è tornata ad entusiasmare i suoi tifosi: si sono riaccese tante speranze e viene voglia di andare a vederla. Ad affermarlo è l'ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti, che ammette di vivere un nuovo innamoramento per la sua squadra di sempre, tornata competitiva con Pioli in panchina e il gruppo Suning in cabina di regia.

Inter Bologna streaming: come vedere la partita

Anche Inter Bologna si può vedere in diretta live streaming gratis e in italiano sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest'anno rendono disponibili gratis per gli abbonati i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma c'è anche un'altra possibilità per vedere Inter Bologna in diretta live su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad. Si tratta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. Il costo di un incontro, salvo promozioni, è di 9,90 euro, anche se è appunto spesso possibile usufruire di offerte interessanti.

Poi c'è la compagnia telefonica Tim a proporre la possibilità di vedere le partite in diretta su tablet e cellulare. Il costo è di 1,99 euro, ma solo se si è clienti. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si trovano su Internet diversi canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti radiotelevisivi per la Serie A del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web. Qualche esempio? In Venezuela Meridiano Television, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Colombia RCN TV, in Ucraina Ukrayina, in Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. E il tutto senza dimenticare i portali dei bookmaker. Nonostante le condizioni e i limiti, lo streaming è legale e gratuito.