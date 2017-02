Bologna Inter streaming. Dove vedere

Allo stadio Dall'Ara di Bologna in questa domenica 19 febbraio alle ore 12.30 l'Inter di Stefano Pioli affronta i padroni di casa di Roberto Donadoni. L’incontro è valido per la 6^ giornata di ritorno di campionato tra due formazioni con obiettivi decisamente diversi. Per l’Inter questa è una sorta di prova del nove dopo la vittoria contro l'Empoli, per capire se ci possono essere o meno i presupposti per essere protagonisti in questa stagione. L’Inter in questo momento occupa il quarto posto in classifica con 45 punti alla pari dell'Atalanta e con 6 punti da recuperare nei confronti del Napoli e a -8 dalla Roma al secondo posto. Il tabellino di marcia è adesso favorevole dopo un inizio disastroso. Il Bologna nella seconda metà della classifica con 27 punti alla pari di Sassuolo e Cagliari grazie a 7 vittorie, 11 sconfitte e 6 pareggi.

Inter Bologna formazioni e stato di forma

Che sia un buon momento per l’Inter lo si capisce anche dalla casella dalla voglia con cui domenica scorsa sono voluti tornare alla vittoria. Non molte opzioni di formazioni per mister Pioli per via dei tanti infortunati e squalificati. Si va comunque verso il mantenimento del tridente con Candreva, Perisic e Palacio. Ma attenzione al buono stato di forma di Eder e alla voglia di campo di Gabigol. Nel Bologna Maietta è squalificato, ma sono infortunati anche Mirante, Okwonkwo, Helander, Destro. Mister Donadoni dovrebbe comunque confermare uno schieramento con 3 punte con Verdi, Petkovic, Krejci e un centrocampo agile per soffocare le fonti di manovra dell’Inter.

Inter Bologna streaming: tanti modi per vedere

Ci sono tanti modi per lo streaming di Inter Bologna. E alcuni anche poco conosciuti. La compagnia telefonica Tim, ad esempio, permettono di vedere la partita in diretta su cellulare e su tablet a 1,99 euro purché si sia clienti della stessa Tim e sia stato versata la quota una tantum (solo la prima volta) di 9,99 euro. Poi c'è Now TV a permettere ai non abbonati Sky, di acquistare sia la sola Inter Bologna sia tutti gli altri incontri. Il tutto al costo di 9,90 a match, al netto di promozioni che vengono proposte di continuo. Oltre a queste opzioni, svariati canali stranieri come RTL, La2, Orf e Rsi hanno acquistato i diritti radiotelevisivi del campionato di calcio italiano e quindi rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti Internet.

Il condizionale è comunque d'obbligo. Ci sono ad esempio l'Ecuador con RTS, l'Estonia con TV6, El Salvador con TCS, la Finlandia con Yle, la Francia con D8, la Georgia con GPB, la Germania con ZDF, la Grecia con ERT, il Guatemala con TV Azteca, l'Honduras con TVC, l'Ungheria con Magyar Televízió, l'Indonesia con RCTI, l'Irlanda con RTÉ e TV3, il Kosovo con RTK, la Lettonia con TV6, la Lituania con TV6, il Lussemburgo con RTL, la Macedonia con MRT, Malta con PBS, il Messico con Televisa, la Moldavia con Canal 3, i Paesi Bassi con SBS, il Nicaragua con Canal 4. A tutti loro si aggiungono le piattaforme web dei bookmaker per vedere Inter Bologna, anche se nella maggior parte dei casi condizionate dall'attivazione di un conto e dall'essere costanti nelle puntate.