Milan Fiorentina streaming. Dove vedere

C'è un Milan senza Carlos Bacca e uno con Carlos Bacca, e questa prima parte del campionato dimostra che per il secondo la strada è un po' più facile. Ci ha pensato lui tante volta a risolvere le situazioni più complicate. La Fiorentina è reduce da una buona vittoria contro l'Udinese in campionato e soprattutto contro il Borussia Moenchengladbach in Europa League. Il match tra Fiorentina e Milan sarà un primo esame di maturità per entrambe le squadre. Per i viola è imperativo cercare di ottenere 3 punti contro il Milan, per non rischiare già adesso di pregiudicare seriamente il proprio cammino in questo campionato.

Milan Fiorentina formazioni e dubbi

Numerosi i dubbi di mister Sousa che dovrebbe puntare sull'assetto tattico 3-4-2-1 in cui dovrebbero essere invece Ilicic e Borja Valero Valero ad agire dietro Kalinic, favorito su Babacar. Si riparte dal colpaccio in Germania. Una pennellata mancina di Federico Bernardeschi, assente per squalifica contro il Milan, su punizione consente alla Fiorentina di espugnare il Borussia Park di Moenchengladbach 1-0 e di mettere una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Una vittoria sofferta, frutto di una prestazione di grande applicazione difensiva per fermare i tentativi della compagine tedesca. Ci ha pensato poi il talento di Carrara a sbloccare il risultato con un sinistro a giro telecomandato e sul quale Sommer non ha potuto far nulla. Fra sette giorni al Franchi la viola potrà impostare una partita forte di un vantaggio importante, ma guai a sottovalutare la voglia di riscatto dei tedeschi.

Ma prima c'è il Milan che va alla caccia di tre punti, ma che dovrà continuare a fare a meno degli infortunati Romagnoli, Bonaventura, Montolivo, De Sciglio e Antonelli. L'andamento di questa prima parte del campionat ha regalato a Montella una certezza: Carlos Bacca ha tutte le intenzioni di lasciare il proprio marchio sulla stagione anche quest'anno, dopo i 18 goal realizzati in campionato lo scorso anno. Il colombiano ex Siviglia è una vera arma letale per questo Milan, e conserverà il suo posto da titolare anche contro la Fiorentina nel 4-3-3, con ai lati Suso e Deulofeu. A centrocampo confermati Kucka e Pasalic con Sosa in cabina di regia.

Milan Fiorentina streaming: come e dove vedere

