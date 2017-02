Porto Juventus streaming. Dove vedere

Dopo aver iniziato messo al sicuro il campionato, la formazione juventina si trova adesso ad affrontare una trasferta abbastanza impegnativa a Oporto, in casa di una squadra che nella fase preliminare è stata in grado di eliminare la Roma. Lo stadio portoghese è anche notoriamente molto caldo per cui darà necessaria una grande concentrazione per portare a casa la vittoria come vogliono il mister e il popolo juventino. In Champions non ci sono partite facili e il Porto è abituato a gare di questo livello. I bianconeri sanno che non sarà semplice, ma uno dei loro obiettivi è arrivare in fondo e per farcela devono affrontare sfide del genere. La Juventus non hai mai perso contro il Porto in tre partite e cercherà di proseguire questa striscia di risultati utili per assicurarsi un posto nei quarti di finale.

Porto Juventus formazioni tra dubbi e certezze

I dubbi di Massimiliano Allegri in vista della trasferta di Oporto sono legati al reparto difensivo con Chiellini e Bonucci non al meglio della condizione. In preallarme c'è il marocchino Benatia. Altra incertezza è lo schieramento tattico, anche se il tecnico livornese sembra orientato a schierare il tridente pesante con Mandzukic, Higuain e Dybala tutti in campo sin dal fischio di inizio. Una maglia da titolare anche per Alex Sandro che ha giocato nel Porto tra il 2011 e 2015, vincendo due volte la Liga portoghese. Rispetto alla gara estiva contro la Roma, il Porto ha dalla sua Diogo Dalot, Francisco Ramos, Tiquinho e Kelvin mentre sono esclusi Evandro, Adrián López, Luís Mata, Sergio Oliveira, Sérgio Ribeiro, Silvestre Varela. La squadra di Nuno Espírito Santo si è infatti qualificata alla fase a gironi grazie al 4-1 complessivo negli spareggi contro la Roma. Dopo l'1-1 dell'andata in casa, infatti, il Porto si è imposto per 3-0 al ritorno con reti di Felipe, Miguel Layún e Jesús Corona.

Porto Juventus streaming: come vedere

Porto Juventus è una di quelle partite che si può vedere in streaming live con la telecronaca gratis in italiano su Mediaset Premium, che anche quest'anno rende disponibile gratis per gli abbonati il servizio di streaming Premium Play. Proprio questo è uno dei paletti con cui occorre fare i conti e da cui non si scappa: l'opportunità è riservata ai soli abbonati. Tutti gli altri utenti devono cercare strade alternative (ma sempre legali) a quelle più popolari. Quali? Alcuni canali stranieri permettono di vedere Real Porto Juventus anche sui rispettivi siti online. Tra i tanti ci sono Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, RSI La2, RTL o ORF, che hanno regolarmente acquistato i diritti radiotelevisivi e potrebbero replicare le immagini sui rispettivi siti web.

Tra le novità che stanno prendendo piede da tempo per vedere i match di Champions League e tra cui potrebbe rientrare anche Porto Juventus c'è poi quella dello streaming sui siti dei bookmaker, a patto di essere registrati, aver aperto un conto ed essere comunque giocatori attivi nelle puntate. Insomma, non una semplice passeggiata, ma vale la pena fare un tentativo per cercare di vedere Porto Juventus in streaming.