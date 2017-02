Partite streaming Champions League mercoledì su Rojadirecta contrastate sempre più da Mediaset Premium

Ci sono sicuramente gli strumenti messi a disposizione da Mediaset Premium per vedere in streaming da smartphone, tablet e PC le partite degli ottavi di finale di Champions League. L'azienda milanese ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva di tutte la sfide, da quelle della fase a gironi, ormai terminate, fino alla finale, sia delle squadre italiane impegnate, Juventus e Napoli, e sia di tutte le altre squadre. L'azienda milanese spinge a utilizzare modi legali per vedere la Champions League, contrastando così piattaforme come Rojadirecta. A rotazione, permette la visione in chiaro e per tutti su uno dei canali generalisti, ma non è affatto detto che venga coinvolta una squadra italiana. Di conseguenza è meglio conoscere con attenzione le opportunità per gli utenti italiani.

Partite streaming Champions League con i siti esteri

Alle soluzioni ufficiali per lo streaming delle gare di Champions League si aggiungono quelle dei siti de canali stranieri che hanno regolarmente acquisito i diritti per la trasmissione del real time e che potrebbero trasmettere anche la diretta web. Non tutti però assicurano questo automatismo. A ogni modo, ci sono ad esempio il Paraguay SNT, il Perù con América Televisión, il Portogallo con RTP, il Porto Rico con Fox, la Romania con Pro TV, la Repubblica Ceca con CT, la Russia con Match TV, la Serbia con RTS, la Slovenia con Pro Plus, la Slovacchia con RTVS. Facciamo presente come sia possibile fare un tentativo per ricevere le immagini in streaming, ma questa con i siti dei canali satellitari non è comunque una procedura che offre la certezza al 100%.

Champions League streaming sui siti dei bookmaker

Nella lista delle possibilità per vedere in streaming la Champions League rientrano anche i siti dei bookmaker, come Betclic e Snai. Non è scontato riuscire a vedere la gara in diretta live poiché nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi. E in aggiunta alcuni siti non trasmettono il live streaming dei match delle squadre dei propri campionati ma solo di quelle estere. Ma vale evidentemente la pena fare un tentativo perché potrebbe rivelarsi questa volta decisivo.

Partite streaming Champions League con Mediaset Premium

E dunque per vedere le partite degli ottavi di finale di Champions League, gli abbonati di Mediaset Premium possono quindi usufruire del servizio Premium Play, piattaforma on demand, per la cui fruizione è indispensabile registrarsi nell'Area Clienti del sito, indicare il numero della tessera nel box segnalato e i propri dati anagrafici. Chiusa questa procedura, la programmazione di Mediaset Premium, comprese le partite di Champions League e tenendo fermo il pacchetto a cui si è abbonati, è visibile su smartphone e tablet sia equipaggiati con sistema operativo Android e sia con iOS per iPhone e iPad, PC, Mac, console da salotto Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast. Il tutto mentre è confermata è l'abolizione del limite di 100 ore come tetto di consumo mensile.