Partite streaming su siti web, link. Dove vedere Champions League partite

Come vedere in diretta streaming su smartphone, tablet e PC le gare degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017? Quali sono le possibilità per gli utenti italiani per la visione della massima competizione calcistica a livello di club? Occorre tenere presente come anche in questa stagione, il diritto alla trasmissione spetti sempre a Mediaset Premium. Di conseguenza per chi sceglie la soluzione della mobilità deve fare riferimento ai servizi proposti dalla società milanese, come Premium Play. Il servizio è disponibile su tutte le piattaforme collegabili a Internet ovvero PC e Mac da una parte, smartphone e tablet dall'altra, passando per smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam.

Partite streaming Champions League con siti esteri

Ma tra le possibilità per lo streaming con cui tentare di vedere le partite di Champions League in streaming ci sono anche i siti dei canali satellitari. Tra i tanti su cui è possibile tentare di vedere le partite ci sono il canale austriaco ORF, quello svizzero RSI La2 o Hotbird 13 e Astra 1. Ad aver maggiori possibilità di successo ovvero più facilità di ricezione sono coloro che abitano al confine nord dell'Italia. Molti di questi affiancano infatti alla diretta radiotelevisiva quella streaming sulle rispettive piattaforme web. Per quanto riguarda la Champions League, è possibile provare in Georgia con GPB, in Estonia con TV6, in Finlandia con Yle, in Danimarca con MTG, a Cipro con CyBC, in Grecia con ERT, in Ecuador con RTS, in El Salvador con TCS, in Guatemala con TV Azteca, in Honduras TVC.

Champions League streaming con Premium

Al pari dell'anno precedente, non c'è più la soglia delle 100 ore di visione al mese, ma la fruizione resta comunque legata al tipo di abbonamento stipulato con Mediaset Premium. Con il pacchetto Serie & Doc + Cinema + Infinity + Serie A, Champions & Sport, ad esempio, sono a disposizione tutti gli incontri di Serie A Tim delle 8 Squadre Premium (Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina e Genoa) con immagini dagli spogliatoi, dal tunnel e le interviste a bordo campo. In esclusiva ci sono Ligue 1, Coupe de la Ligue, Scottish Premiership, Arsenal Channel. Con Eurosport ed Eurosport 2 è poi possibile seguire i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali di tennis, ciclismo, sport estivi e invernali, gare automobilistiche. In tutti i casi sono compresi Premium Play e il servizio di streaming Infinity. Da segnalare che la Premium Smart Cam viene data in comodato d'uso senza costi aggiuntivi.

Diretta live Champions League con i siti dei bookmakers

A chiudere il ventaglio delle possibilità, ecco lo streaming delle gare degli ottavi di Champions League con i siti dei bookmaker. Tuttavia occorre imparare a convivere con i limiti della registrazione e dell'attivismo in termini di puntati ovvero del possesso di un conto aperto. E poi, attenzione ai contenuti: non sono trasmesse tutte le gare di Champions League, ma viene fatta una selezione anche in base alla gestione dei diritti alla proposizione delle immagini.