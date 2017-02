Real Madrid Napoli streaming da vedere

A dispetto delle previsioni della vigilia, da questo ottavo di finale di Champions League potrebbero esserci delle sorprese. Il Napoli, dopo le ottime prestazioni in campionato e nella fase a gironi della stessa competizione europea, si presenta a questo match vinto contro il Real Madrid convinto di poter fare l'impresa. Senza troppi timori reverenziali, gli azzurri sanno di essere in grado di conquistare la vittoria e confermarsi favoriti per il passaggio del turno in vista del ritorno al San Paolo. I blancos non vivono oltretutto un buon momento dal punto di vista della critica: ecco perché un eventuale passo falso in casa dei partenopei potrebbe complicarne il cammino, visto che i campani hanno appunto l'opportunità di giocare il ritorno tra le mura amiche e agguantare il passaggio ai quarti di finale.

Real Madrid Napoli formazioni e come arrivano

Insomma, il Napoli in un sol colpo potrebbe mettere al sicuro la qualificazione e garantirsi una prosecuzione di stagione più tranquilla, dedicando tutte le energie, fisiche e mentali, al campionato e alla faticosa rincorsa alla Juventus capolista. Proprio per questo motivo, Sarri proporrà contro il Real Madrid la miglior formazione possibile, conscio che mai come adesso le condizioni ambientali e di stato di forma sono favorevoli. Da scoprire la formazione, ma dopo le ottime prove a suon di gol del tridente leggero, è lecito crecdere che anche qui al Bernabeu, Milik e Pavoletti continuino a rimanere in panchina. Potrebbero allora essere proposti Callejon, Insigne e soprattutto Mertens. A centrocampo, spazio al collaudato trio Diawara Hamsik Zielinski.

Solo due uomini non sono a disposizione di Zinedine Zidane per questi ottavi di finale di Champions League: all'appello mancano Danilo e Bale. Largo quindi al giovane Vazquez in attacco con Cristiano Ronaldo e Benzema, mentre a Modric, Casemiro e Kroos spetta il compito di portare ordine a centrocampo.

Real Madrid Napoli streaming

Senza dubbio Real Madrid Napoli streaming è disponibile con le soluzioni ufficiali ovvero Mediaset con Premium Play, il servizio on demand che include anche i contenuti di Infinity, da vedere anche in alta definizione. La funzionalità è disponibile anche sulla propria TV con la Premium Smart Cam o un decoder connesso o una console Xbox 360 e Xbox One, ma sempre e solo dagli abbonati. Ma ci sono anche modi alternativi con cui provare a vedere la sfida al Bernabeu. Diverse emittenti straniere trasmettono infatti lo streaming sui rispettivi siti Internet: è possibile fare un tentativo con Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Georgia con GPB, Germania con ZDF. Infine, non vanno persi di vista i portali dei siti dei bookmaker con cui vedere le partite in diretta live su tablet e cellulari Android e sui prodotti Apple iPhone e iPad, anche se sono quasi sempre necessarie alcune operazioni preliminari, come la registrazione e l'apertura di un conto, se non un certo attivismo nelle giocate.