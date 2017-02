Real Madrid Napoli streaming live gratis diretta

Le formazioni del Real Madrid e del Napoli stanno vivendo un buon momento di forma. Gli spagnoli sono leader della Liga mentre gli azzurri sono costantemente nei piani alti della classifica. E anche in Champions League viaggiano a gonfie vele. Entrambe le squadre hanno passato il turno e raggiunto gli ottavi di finale senza grandi difficoltà. Di conseguenza è lecito attendersi un grande spettacolo da questa gara. Gli ospiti arrivano qui al Bernabeu con l'intenzione di fare risultato e magari di vincere. Non vogliono sentire parlare di sconfitta potrebbe compromettere il suo percorso nella competizione mentre, un pareggio o una vittoria rappresentano degli ottimi risultati che non devono essere sottovalutati. Anche gli uomini di Zidane cercano una vittoria non solo per affrontare il ritorno con maggiore tranquillità, ma anche per rispondere a una critica un po' severa.

Real Madrid Napoli formazioni e ultime notizie

Top secret la formazione del Napoli per questo impegno con il Real Madri, anche se appare probabile che i dubbi legati al centrocampo saranno sciolti con la presenza in campo dei brasiliani Allan e Jorginho che offrono all'allenatore maggiori garanzie nell'attuare uno schermo protettivo davanti alla difesa. Sarri stringe i tempi perché sale la febbre della sfida con la squadra di Zidane. Allenamenti e non solo: lezioni di tattica, osservazione in sala video degli avversari. La missione Real al Santiago Bernabeu è entrata nella fase decisiva. La squadra ha svolto una prima parte dedicata a un lavoro tecnico con le sagome. Successivamente attivazione e partitina a campo ridotto. Chiusura con seduta tecnico tattica. Hysaj, che ha assorbito in poche ore la botta alla caviglia rimediata durante l'allenamento di ieri, si è allenato con il gruppo. Differenziato per Tonelli.

Real Madrid Napoli streaming: come e dove vedere la partita

La prima possibilità per lo streaming di Real Madrid Napoli passa da Mediaset con il servizio Premium Play, disponibile per un gran numero di dispositivi, fissi e mobile tra cui PC e Mac, smartphone e tablet, smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam. Ma ci sono anche altre strade per vedere in streaming Real Madrid Napoli. Tra queste rientrano anche quelle che conducono ai siti dei canali satellitari stranieri. Si tratta di quelli che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi nei loro Paesi e trasmettano le gare in streaming sui rispettivi portali web. Nulla è così scontato perché capita spesso che le immagini siano riservate ai rispettivi abbonati o comunque la presenza di blocchi geografici impedisce la visione al di fuori dei confini nazionali. In ogni caso, alcuni esempi sono quelli dell'Ungheria con Magyar Televízió, del Guatemala con TV Azteca, dell'Irlanda con RTÉ e TV3, dell'Honduras con TVC, della Lettonia con TV6, della Grecia con ERT, dell'Indonesia con RCTI, del Kosovo con RTK.

E tra le possibilità aggiuntive per lo streaming di Real Madrid Napoli c'è quella dei siti dei bookmaker. Anche in questo caso non è molto semplice poiché occorre fare i conti con alcune limitazioni. Non è affatto detto che venga da tutti proposta la gara del Santiago Bernabeu e può essere richiesta l'apertura di un conto presso lo stesso bookmaker o comunque un certo attivismo nelle giocate.