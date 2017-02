Streaming Napoli, Barcellona, Bayern Monaco Champions League Roajadirecta da vedere live gratis diretta martedì, mercoled¿¿

Anche questa settimana sono tante le sfide interessanti di Champions League da vedere in streaming su PC, smartphone e tablet, anche senza Rojadirecta. Martedì è il giorno di Benfica Borussia Dortmund e Psg-Barcellona, mercoledì di Bayern Monaco Arsenal e Real Madrid Napoli. Ad aver acquisito i diritti ufficiali per la trasmissione degli incontri è Mediaset. Di conseguenza per la diretta live occorre affidarsi al suo servizio Premium Play per abbonati. Si tratta della porta di accesso a 20 canali TV in live streaming disponibili anche sotto rete 3G o 4G. Non solo real time su smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile, o su iPhone o iPad, le immagini sono trasmesse anche sul televisore di casa attraverso la nuova Premium Smart Cam, il decoder, la smart TV o la console da salotto Xbox.

Streaming Napoli, Barcellona, Bayern Monaco Champions League sui siti dei canali satellitari

Soprattutto chi vive al confine perché ha maggiore facilità di ricezione, può fare un tentativo sui canali satellitari sintonizzandosi sul canale svizzero RSI La2 o su quello austriaco ORF, senza alcun costo aggiuntivo. Più in generale è possibile fare un tentativo sugli stessi siti dei canali satellitari. Non è scontata come opportunità perché non tutti i canali che hanno acquistato i diritti televisivi replicano la stessa possibilità in live streaming per smartphone, tablet, PC e Mac. E spesso sono presenti blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza. In ogni caso, è sempre possibile fare una prova con i Paesi Estonia con TV6, Georgia con GPB, Cipro con CyBC, Germania con ZDF, Danimarca con MTG, Finlandia con Yle, Croazia con HRT, Ecuador con RTS, El Salvador con TCS, Francia con D8.

Vedere le partite di Champions League con bookmakers

E tra le possibilità per lo streaming di Benfica Borussia Dortmund e Psg-Barcellona, mercoledì di Bayern Monaco Arsenal e Real Madrid Napoli c'è quella dei siti dei bookmaker, anche se non è affatto detto che vengano proposte tutti i match in programma, ma solo una selezione sulla base dei diritti televisivi e degli orari. Poi può essere richiesta l'apertura di un conto presso lo stesso bookmaker o comunque un buon attivismo nelle giocate.

Real Madrid Napoli formazioni e come arrivano le squadre

Il Napoli è imbattuto da 18 partite, in cui ha ottenuto 12 vittorie, in tutte le competizioni. Stella della squadra è Dries Mertens, 16 gol in Serie A, che sta vivendo la sua stagione più prolifica con la casacca del Napoli. Conti alla mano, è a cinque reti dal suo record personale in carriera stabilito nel 2011-12 al PSV Eindhoven. E ancora: ha siglato tre triplette in questa stagione, tutte a partire da metà dicembre. Il bomber Milik è rimasto in panchina contro Bologna e Genoa, le sue prime convocazioni dall'operazione al ginocchio subita a ottobre. Il suo impiego contro il Real Madrid è in dubbio, al pari di quello di Leonardo Pavoletti, acquistato dal Genoa nel mercato di riparazione.