Roma Villarreal streaming Dove vedere

La Roma vuole un'altra vittoria per avvicinarsi nella massima serenità ambientale alla sfida di campionato di domenica. E il Villarreal che arriva all'Olimpico non appare di certo una sfida insuperabile in termini di qualificazione.

Roma Villarreal formazioni e caso Totti

Troppo importante la sfida di domenica contro l'Inter e sufficientemente ampio il risultato dell'andata per non immaginare un ampio turn over nella formazione da mandare in campo. Il ricambio coinvolgerà tutti i reparti. Da parte sua il Villarreal ha in squadra gli italiani Daniele Bonera, Roberto Soriano e Nicola Sansone, cercherà di onorare l'impegno, ma sa bene come ci sia ben poco da sperare. Si va allora verso un moderato turn over in vista degli impegni nella Liga.

In qualche modo anche quest'anno si parla di Totti e del rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, di un altro anno. Le incomprensioni dello scorso anno sembrano clamorosamente superate, e ora Spalletti ha posto il rinnovo di Totti come condizione per restare. L'allenatore toscano del resto sembra - dall'inizio della stagione - voler giocare con la sua possibile permanenza a Roma. Una pizza con cui ha sempre avuto un rapporto di amore-odio, e l'uscita di domenica sul prolungamento del contratto a Totti ha creato più di una perplessità. Se prima poneva una sola condizione per restare, quella di vincere, ora le condizioni sono più di una. Ma è sembrato più un modo per svicolare in conferenza stampa sul prolungamento del suo contratto e sulla sua reale volontà di restare sulla panchina giallorossa.

Roma Villarreal streaming: come vedere la partita

Roma Villarreal può essere vista in diretta streaming live anche in italiano e gratis. La partita viene infatti trasmessa in diretta su Sky. Il canale satellitare mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile da tutti. Lo strumento aprono le porte alla visione delle partite live di Europa League su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Da non dimenticare anche Now TV che permette di acquistare le partite, compresa Roma Villarreal, anche ai non abbonati. Il costo della singola gara è di 9,99 euro, ma è possibile aderire a promozioni con cui abbassare il prezzo per un solo appuntamento.

