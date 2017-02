Roma Villarreal streaming live gratis. Dove vedere diretta in chiaro

Clima disteso in casa Roma per una partita, questa con il Villarreal, che serve solo per far giocare le seconde linee e onorare la competizione europea. Non sembrano esserci le condizioni per un ribaltone dopo il netto risultato della gara di andata.

Roma Villarreal formazioni e incertezze

Spalletti non manderà in campo la formazione migliore. La netta vittoria nella gara di andata lo mette al sicuro da sorprese e può permettersi di assegnare una maglia da titolare, chi fino a questo momento, ha assaggiato poco l'erba del campo. Tra questi dovrebbe esserci l'argentino Diego Perotti.

Un anno dopo la Roma è di nuovo alle prese con il contratto di Totti. Solo che stavolta a tirare in ballo il rinnovo del numero 10 non è stata la stampa bensì Luciano Spalletti. Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dopo il netto successo sul Torino hanno spiazzato più o meno tutti a Trigoria. Il capitano giallorosso in primis, che esattamente un anno fa veniva allontanato dal centro sportivo alla vigilia della gara con il Palermo per l'intervista rilasciata alla Rai. L'uscita di Spalletti è arrivata in netto fuorigioco: nessuno aveva infatti chiesto all'allenatore di esprimersi sull'argomento. Il rinnovo che interessa, d'altronde, è un altro: il suo. Su cui ormai da mesi il diretto interessato ha però alzato una cortina di fumo, mettendo tutto in stand-by e rimandando ogni discorso a fine stagione. Il club ha deciso di rispettare la tempistica imposta da Spalletti.

