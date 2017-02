Dove vedere streaming Inter Roma gratis live

Roma di nuovo in campo dopo aver perso giovedì la loro seconda partita in casa di questa stagione, dopo quella nei preliminari di Champions League (0-3 con il Porto il 23 agosto). Nelle altre 17 partite in casa, 16 vittorie e un pareggio. L'Inter è invece alla ricerca di una preziosissima vittoria che la rilancerebbe nella corsa a un posto in Champions League.

Inter Roma stato di forma e ultime notizie sulle formazioni

La Roma è pronta a questa gara con tutti gli effettivi tranne Florenzi. Spalletti è consapevole che il gruppo ormai è affiatato e può puntare in alto. Dunque un consueto 3-4-2-1 per i giallorossi che proveranno a centrare un'ennesima vittoria lasciando spazio sulla mediana di centrocampo a De Rossi e Strootman, mentre Bruno Peres occuperà la fascia di destra con Emerson che, invece si posizionerà a sinistra. In attacco gli ospiti potranno disporre di due veloci trequartisti come Salah e Nainggolan con Dzeko punto di riferimento. Il bosniaco ha definitivamente trovato la via del gol.

A prendersi cura del gigante Dzeko sarà Medel, non proprio uno spilungone. Gary Medel è nato Santiago del Cile il 3 agosto 1987. Cresciuto nell'Universidad Catolica, ha giocato in Argentina con il Boca Juniors prima di sbarcare in Europa. Siviglia la prima tappa (gli spagnoli lo pagano 3,5 milioni di euro nel 2011), poi una stagione al Cardiff, che lo paga 13 milioni di euro vendendolo all'Inter per 8 milioni. Con l'Inter 97 gare ufficiali e un gol, segnato proprio alla Roma.

Inter Roma streaming: come per vedere la partita

Le strade percorribili per vedere Inter Roma in streaming sono tante, a inziare da quelle indicate da Mediaset Premium e Sky. Per gli abbonati sono Premium Play e Sky Go, ovvero la trasposizione sui display di smartphone e tablet di quanto si può vedere sugli schermi televisivi. Per i non abbonati c'è invece Now TV, proposta da Sky, per cui non occorre sottoscrivere alcun contratto con il canale satellitare. Per chi è interessato a vedere in diretta streaming solamente Inter Roma, la spesa è di 9,99 euro. Ma poi ci sono anche i siti dei bookmaker, anche se nella maggior parte dei casi occorre essere giocatori attivi, e quelli delle emittenti satellitari straniere che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi.

