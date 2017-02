Inter Roma streaming e tv gratis in italiano

Inter Roma promette davvero spettacolo. Le due squadre si affronteranno domenica 26 febbraio nel posticipo della serata e vorranno far divertire il pubblico grazie alla qualità dei loro fuoriclasse. I giallorossi sono reduci da una netta vittoria in casa contro il Torino. Dall'altra parte, i nerazzurri di Stefano Pioli provengono da una preziosa vittoria in casa del Bologna e punta adesso alle posizione alte della classifica. I meneghini sono quarti con sei punti di svantaggio dal Napoli terzo in graduatoria e otto dai capitolini. Un ritardo che vogliono colmare a iniziare da questa importante gara.

Inter Roma formazioni e ultimi dubbi

Pioli dovrà rinunciare a Miranda squalificato, mentre Joao Mario è in vantaggio su Banega per giocare dal primo minuto. Verrà adottato un 4-2-3-1 con l'estremo difensore Handanovic. In difesa, Nagatomo è in vantaggio su Ansali sulla fascia sinisra. Pochi dubbi davanti alla difesa, dove giocheranno Gagliardini e Kondogbia. Candreva, Joao Mario e Perisic giocheranno dunque alle spalle del bomber Icardi.

Nessun dubbio di formazione per Spalletti in vista del match di San Siro. Non ci sarà l'infortunato Florenzi, che ne avrà fino a fine stagione. Nel suo 3-4-2-1, il tecnico toscano schiererà Szczesny in porta, protetto da Rudiger, Manolas e Fazio. Sulla linea mediana agiranno gli intoccabili Strootman e De Rossi con Bruno Peres ed Emerson sulle fasce. Pochi dubbi anche in attacco, con Salah sicuro del posto da titolare insieme a Nainggolan alle spalle di Dzeko. Totti sarà pronto a subentrare nella ripresa. Come finirà Roma-Inter? Si tratta del classico incontro da tripla. Certo, i giallorossi sono leggermente favoriti grazie a un impianto di gioco più collaudato. Ma i nerazzurri sono capaci di qualsiasi sorpresa, sia in positivo che in negativo.

Inter Roma streaming: come e dove vedere

Ci sono poi numerose possibilità per vedere il live streaming gratis da PC, smartphone o tablet di Inter Roma. Come quella che arriva dai siti web delle emittenti estere che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi nei propri Paesi, ad esempio Belteleradio (Bielorussia), Medialaan e RTL (Belgio), MNTV (Birmania), Rede Bandeirantes e Rede Globo (Brasile), Bolivia TV (Bolivia), BHRT e Televizija OBN (Bosnia ed Erzegovina), bTV Action (Bulgaria), CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV (Cina), RCN TV (Colombia), Teletica (Costa Rica), HRT (Croazia), CyBC (Cipro). Occorre però accertarsi dell'assenza di blocchi geografici, introdotti per evitare la diffusione incontrollata delle immagini del campionato italiano di calcio.

Non è gratis, ma vedere Inter Roma in streaming con Now TV non richiede alcun abbonamento. La piattaforma di Sky permette di vedere le gare anche senza contratto a 9,99 euro purché, ed è la novità di quest'anno, sia stato sottoscritto un ticket mensile a una delle sue tante sezioni, anche a carattere non sportivo. L'alternativa a Sky per la diretta live di Inter Roma è Mediaset Premium con Premium Play, ma solo per abbonati. Per poterne fruire è indispensabile aver firmato un contratto. A chiudere il cerchio delle possibilità si segnalano le piattaforme web dei siti dei bookmakers, ma anche in questo caso occorrono alcune condizioni preliminari come la registrazione e l'attivismo nelle puntate.