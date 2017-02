Dove vedere streaming Juventus Empoli gratis live

Sabato 25 febbraio 2017 alle ore 20,45 l’Empoli di mister Martusciello affronta allo Juventus Stadium la formidabile Juventus di Massimiliano Allegri. L’incontro è valido per la 26^ giornata del campionato di Serie A e riveste una particolare rilevanza sia per i padroni di casa che per gli ospiti. L’Empoli è reduce da risultati deludenti e deve assolutamente invertire il trend mentre la Juventus vuole ottenere i 3 punti per allungare sulle inseguitrici mettendo ulteriore pressioni addosso in vista della gara della Roma contro l'Inter.

Juventus Empoli: come arrivano le squadre

Nella Juventus poco turn over con Higuain sempre al centro dell'attacco, ma uno tra Mario Mandzukic e Paulo Dybala potrebbe riposare. Sulla destra ballottaggio tra Dani Alves e Lichtsteiner con Alex Sandro sull’altro lato. La vittoria in settimana in Champions League ha aperto le porte a un cammino interessante. Si sapeva che il Porto avrebbe aggredito con la stella Andrè Silva, Tiquinho e compagnia Ma l'espulsione di Telles ha condizionato la partita perché Silva è stato sostituito. Per fronteggiare la situazione, Allegri aveva schierato la coppia centrale Barzagli-Chiellini, la diga di centrocampo Khedira-Pjanic lasciando intatta la fase offensiva, col rientro di Mandzukic. Ma la superiorità bianconera è stata indiscutibile. La Juventus ha dominato già il primo tempo, in un crescendo lento, ma costante, ha sfiorato il gol ma non ha saputo approfittare della superiorità numerica, determinata dall'espulsione dell'ex interista Telles. L'assenza di Leo Bonucci sul campo, adesso di nuovo titolare, non ha avuto conseguenze: la Juve ha sbancato ugualmente lo stadio do Dragao e il passaggio ai quarti non dovrebbe sfuggire.

Juventus Empoli streaming: come e dove vedere

Al pari di tutte le altri volte che sono i bianconeri a disputare una gara di campionato, anche in vista di Juventus Empoli ci sono diversi modi per lo streaming da smartphone, tablet e PC. Indichiamo subito Now TV ovvero la piattaforma di Sky con cui vedere la partita anche senza contratto ovvero con un rapido acquisto on demand. Il costo è di 9,99 euro, ma c'è la possibilità di acquistare ticket mensili o pass di varia durata. Ma occorre anche far presente come, da quest'anno, sia necessario aver sottoscritto un mini abbonamento a una delle tante sezioni di questa piattaforma, non necessariamente a carattere sportivo o calcistico.

Segnaliamo quindi lo streaming con i siti dei bookmaker e in cui potrebbe rientrare anche il match Juventus Empoli di sabato. Non tutte le agenzie lo permettono e comunque vincolano il live streaming ad alune condizioni come la registrazione alla stessa piattaforma e l'apertura di un conto. Oppure ci sono i siti delle emittenti straniere che hanno acquisto i diritti radiotelevisivi delle immagini della Serie A. Per Juventus Empoli, gli utenti italiani possono allora tentare con Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Georgia con GPB, Germania con ZDF. Anche in questo caso occorre procedere con più di un tentativo.