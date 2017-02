Dove vedere streaming Napoli Atalanta gratis live

Dopo la brillante gara giocata contro il Chievo, il Napoli va a caccia di conferme e nel prossimo turno di campionato dovrà dimostrare tutta la sua maturità, visto che va ad affrontare un'Atalanta che è reduce dalla vittoria contro il Crotone e punta dritto a un posto in Europa. Quindi un avversario di tutto rispetto per il Napoli, che gli azzurri non devono sottovalutare affatto. Il Napoli finora ha vissuto una prima parte di campionato molto importante, in particolare grazie alle reti di Milik prima e di Mertens poi. Di contro c'è un'Atalanta i cui Gasperini ha saputo tenere la barra diritta e che ora sogna l'impresa contro i partenopei.

Napoli Atalanta aggiornamenti e stato di forma

La banda di Sarri è adesso al terzo posto in classifica, a 9 lunghezze dalla capolista Juventus. Se fuori dal campo l'ambiente è ancora in fibrillazione per l'infuocato post partita di Madrid e sta già pensato al ritorno al San Paolo, dentro il rettangolo verde il Napoli dimostra nel migliore dei modi di essersi messo alle spalle la sconfitta - e soprattutto le polemiche - del Santiago Bernabeu regolando con un 3-1 che non ammette repliche il malcapitato Chievo, squadra che spesso e volentieri negli anni scorsi era riuscita a mettere in difficoltà i campani. Lo ha fatto la scorsa settimana ed è pronto a replicarlo anche questo sabato. Nella querelle De Laurentiis-Sarri esplosa negli spogliatoi del Bernabeu dopo la sconfitta contro il Real Madrid, i tifosi del Napoli prendono chiaramente le parti del tecnico toscano. Già la settima scorsa al Bentegodi, infatti, i sostenitori partenopei hanno esposto lo striscione "De Laurentiis buffone" nella curva da loro occupata. Il Napoli è ancora in silenzio stampa.

Napoli Atalanta streaming: come e dove vedere

Napoli Atalanta è una di quelle partite che si può vedere in streaming live con la telecronaca gratis in italiano su Sky e Mediaset Premium. Anche quest'anno rendono infatti disponibili gratis per gli abbonati i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma c'è anche un altro modo per vedere la partita in diretta live su cellulari e tablet Android o Apple ovvero iPhone e iPad. Si tratta di Now TV di Sky che, a differenza delle soluzioni precedenti, non impegna gli utenti ad abbonarsi. Tuttavia da quest'anno viene richiesta la sottoscrizione preliminare di uno dei pacchetti proposti, anche non necessariamente a carattere sportivo. Poi c'è l'operatore Tim che offre la possibilità di vedere Napoli Atalanta su tablet e cellulare a 1,99 euro, purché sia già stato versato l'una tantum da 9,99 euro.

In più, oltre ai sistemi appena indicati, alcuni canali stranieri permettono di vedere le partite anche sui loro siti online. Tra i tanti ci sono Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, RSI La2, RTL o ORF, che hanno regolarmente acquistato i diritti radiotelevisivi e potrebbero replicare le immagini sui rispettivi siti web. Tra le novità che sta prendendo piede da tempo per vedere i match di Serie A e in cui potrebbe rientrare anche Napoli Atalanta c'è quella dello streaming sui siti dei bookmaker, a patto di essere registrati, aver aperto un ed essere giocatori attivi nelle puntate.