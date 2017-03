Roma Napoli streaming e Tv Gratis in Italiano

Apertura di campionato riservata a Roma e Napoli che si sfidano allo Stadio Olimpico nell’anticipo delle 15.00 di sabato 4 marzo. In palio punti importanti sia per i partenopei che per i romani.

Napoli e Roma sono le due formazioni che alla vigilia del campionato erano accreditate come le due avversarie più temibili per la Juventus nella sua caccia al sesto scudetto consecutivo. La partita di sabato, alla quale si presentano divise da cinque punti in classifica, potrebbe chiarire, chi sarà l’avversario diretto e definitivo dei bianconeri in vista della volata finale per la conquista de campionato. I tre punti in palio rivestono dunque grande importanza sia per l’una che per l’altra formazione e si dovrebbe quindi assistere ad un incontro di alto livello, viste anche le doti tecniche dei giocatori che scenderanno in campo.

Roma Napoli formazioni e aggiornamenti

In casa Napoli si deve dimenticare al più presto l’imprevista sconfitta con l'Atalanta, in cui la squadra di Sarri non è apparsa molto concentrata, ed ha lasciato ampio spazio ai bergamaschi per offendere, cosa che non si potrà certamente permettere contro una squadra molto tecnica come quella di Spalletti, che dal canto suo arriva da una buona vittoria contro l’Inter. Anche la Roma, come il Napoli, ha impegni in campo europeo, ma sicuramente meno impegnativi della Champions League. Nella linea d’attacco del 4-3-3 di Sarri si va verso al conferma di Callejon, Mertens e Insigne. Per la difesa dovrebbero essere schierati Raul Albiol e Koulibaly. Centrocampo confermato con il trio composto dal capitano, Hamsik, insieme a Zielinski e Diawara. 3-4-2-1 il modulo tattico della Roma per questa partita, con Luciano Spalletti che potrebbe confermare completamente la formazione che gli ha dato il successo contro i nerazzurri con la sola differenza della presenza di Emerson al posto di Juan Jesus.

Roma Napoli streaming: come vedere la partita

L'incontro Roma Napoli si può vedere in streaming gratis, in italiano e live su Sky e Mediaset Premium. Entrambi offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play ovvero danno la possibilità di vedere le partite live su cellulari e tablet Android, oltre che su iPhone e iPad. Occorre però aggiungere anche Now TV che permette ai non abbonati Sky, di acquistare la singola partita Roma Napoli a 9,90, al netto di promozioni proposte di continuo. Anche la compagnia Tim permette ai suoi clienti di vedere le partite in streaming sul cellulare e sul tablet al costo di 1,99 euro, a cui sommare 9,99 euro una tantum solo la prima volta.

