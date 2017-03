Udinese Juventus streaming. Dove vedere in chiaro diretta

Proprio nel gara d'andata Delneri aveva fatto il debutto sulla panchina friulana contro la sua ex squadra. Ma la Juventus aveva avuto la meglio per 2-1. In questa seconda parte della stagione la situazione non è molto diversa, con la formazione di Allegri che ha finora macinato punti e si trova in testa alla classifica con 7 di vantaggio sul Roma, mentre i friulani si trovano solo nella seconda metà della classifica, ma a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Il successo ottenuto nell’ultima di campionato contro l'Empoli ha permesso ai bianconeri di confermare la leadership e in questa ottava giornata di ritorno l’intenzione di Allegri è quella di approfittare del contemporaneo scontro diretto tra Roma e Napoli per incrementare ulteriormente il vantaggio.

Udinese Juventus formazioni e aggiornamenti

Massimiliano Allegri non cambia il 4-2-3-1 che è divenuto con il passare del tempo il suo modulo standard, ritrova Bonucci e al fianco gli mette Chiellini. A centrocampo accanto a Pjanic ci sarà Rincon con il tedesco Khedira che inizierà la gara dalla panchina. Tutti in campo Dybala, Higuain e Mandzukic. Il tecnico dei friulani deve fare fronte a diverse assenze, è manderà in campo i suoi uomini secondo il 4-3-3, mettendo il colombiano Zapata come terminale di riferimento in attacco insieme a Therau e De Paul,. In porta ci sarà Karnezis, davanti al quale la linea difensiva vede sulle due fasce Widmer e Samir con Danilo insieme al brasiliano Felipe al centro. In mediana Hallfredsson affianca Fofana e Kankto.

Udinese Juventus streaming: dove e come vedere

Ci sono tanti modi per lo streaming in diretta di Udinese Juventus. La compagnia telefonica Tim, ad esempio, permettono di vedere la partita in diretta su cellulare e su tablet a 1,99 euro, ma solo se clienti della stessa Tim e sia stato versata la quota una tantum di 9,99 euro. Poi c'è Now TV a permettere ai non abbonati Sky, di acquistare sia la sola Udinese Juventus sia tutti gli altri incontri. Il tutto al costo di 9,99 a match, al netto di promozioni che vengono proposte di continuo. Oltre a queste opzioni, svariati canali stranieri come RTL, La2, Orf e Rsi hanno acquistato i diritti radiotelevisivi del campionato di calcio italiano e quindi rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti Internet. Il condizionale è comunque d'obbligo, anche in riferimento a Udinese Juventus.

Ci sono ad esempio l'Ecuador con RTS, l'Estonia con TV6, El Salvador con TCS, la Finlandia con Yle, la Francia con D8, la Georgia con GPB, la Germania con ZDF, la Grecia con ERT, il Guatemala con TV Azteca, l'Honduras con TVC, l'Ungheria con Magyar Televízió, l'Indonesia con RCTI, l'Irlanda con RTÉ e TV3, il Kosovo con RTK, la Lettonia con TV6, la Lituania con TV6, il Lussemburgo con RTL, la Macedonia con MRT, Malta con PBS, il Messico con Televisa, la Moldavia con Canal 3, i Paesi Bassi con SBS, il Nicaragua con Canal 4. A tutti loro si aggiungono le piattaforme web dei bookmaker per provare a vedere Udinese Juventus, anche se nella maggior parte dei casi condizionate dall'attivazione di un conto e dall'essere costanti nelle puntate.