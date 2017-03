Roma Napoli streaming. Dove vedere in chiaro

Archiviata la sconfitta in Coppa Italia, il Napoli di Sarri si rituffa in campionato, provando anche a dimenticare la doppia mazzata patita nell'ultimo periodo: oltre all'inaspettata sconfitta contro l'Atalanta, che ha permesso alle inseguitrici di guadagnare preziosi punti, è arrivato anche il contestato passo falso infrasettimanale contro la Juventus. Gli azzurri trarranno energia positiva da questi due intoppi per rialzarsi o subiranno dei contraccolpi psicologici? Situazione opposta invece a Trigoria, dove Spalletti ha avuto modo di lavorare con più serenità con la sua squadra, anche grazie al successo sull'Inter che ha rimesso in carreggiata la Roma. E la trasferta partenopea potrebbe diventare anche fondamentale in ottica Champions, dato che al momento la Vecchia Signora pare irraggiungibile, mentre il Napoli può essere definitivamente staccato. Anche per questo motivo, Napoli-Roma costituirà l'incontro di cartello del prossimo week-end.

Roma Napoli formazioni probabili

A meno di alcune sorprese dal punto di vista tattico, non sono attesi grandi cambiamenti da parte di mister Sarri. Davanti dovrebbero essere così schierati Callejon, Mertens e Insigne. Poi si penserà alla gara di Champions League. Spalletti si presenterà davanti al pubblico amico con quasi tutta la rosa a disposizione. Tante opzioni per il tecnico giallorosso dunque, ed è probabile che venga varato un 3-4-2-1 che, in fase di non possesso, diventa un 5-4-1 in cui Dzeko fa da attaccante-boa e aiuta i centrocampisti Strootman e De Rossi.

Roma Napoli streaming: come e dove vedere

Ormai esistono molti siti legali per vedere Roma Napoli in streaming. Si consigliano, ad esempio, quelli delle emittenti che hanno acquistato i diritti delle gare di Serie A e che sono facilmente fruibili in Rete: Orf, Rsi, Arena Sport del Montenegro, Rtl, La2, Armenia TV. Non è comunque un passaggio scontato sia perché non tutti i canali associano il live streaming e sia perché non tutti i giudici sono convinti della liceità di questa proposta. Altri Paesi e canali su cui è possibile fare un tentativo per lo streaming di Roma Napoli sono Messico con Televisa, Indonesia con RCTI, Lituania con TV6, Irlanda con RTÉ e TV3, Macedonia con MRT, Kosovo con RTK, Moldavia con Canal 3, Lussemburgo con RTL, Malta con PBS, Lettonia con TV6.

Naturalmente ci sono le piattaforme di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Premium Play, che assicurano una visione di qualità delle partite con il vantaggio di godere anche della telecronaca in italiano. In pista c'è anche Now TV per la visione on demand e in streaming di Roma Napoli. Non serve alcun abbonamento e gli incontri possono essere visti senza vincoli purché si sia già sottoscritto un pacchetto mensile. Nell'elenco delle possibilità per vedere Roma Napoli ci sono infine i siti dei bookmaker, anche se non tutte le gare sono trasmesse e la fruizione è quasi sempre legata al mantenimento di un profilo attivo. Nel ventaglio delle opportunità per lo streaming dei match di calcio c'è l'app Tim. Il costo del servizio è di 9,99 euro per l'attivazione annuale e di 1,99 euro per ogni incontro acquistato.