Dove vedere Roma Napoli in tv diretta in chiaro streaming

Nonostante l'ottimismo mostrato dalla squadra, è evidente che nel ritiro del Napoli l'umore non è dei migliori. Le tre sconfitte contro il Real Madrid in Champions League, l'Atalanta in campionato e la Juventus in Coppa Italia, non possono che lasciare il segno e i due prossimi incontri, sabato contro la Roma e quindi il ritorno di Champions League, possono rappresentare una svolta nella stagione. In senso positivo o negativo. Per quanto riguarda i padroni di casa, la vittoria sull'Inter, nel corso dell'ultimo turno, ha ridato morale ai giallorossi che, nel giro di pochi giorni, affronteranno il secondo big-match consecutivo: il test contro la Roma sarà importante non solo per capire le reali ambizioni tricolori della Roma di Spalletti, ma anche per vedere se è possibile dare vita ad una piccola striscia di risultati positivi per rintuzzare il già forte distacco maturato in classifica nei confronti della Juventus.

Roma Napoli formazioni e aggiornamenti

Le tre pesanti sconfitte non dovrebbero portare comunque Sarri a variare il modulo tattico. Largo quindi al solito 4-3-3 con Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam a formare la linea difensiva. In mediana si va verso la conferma di Zielinski, Diawara, Hamsik. Davanti Callejon, Mertens e Insigne con Pavoletti e Milik destinati ad accomodarsi ancora in panchina, almeno dal fischio d'inizio. Nella Roma sarà confermato il 3-4-2-1 di Spalletti. Davanti a Szczensy linea a tre con Manolas, Fazio, Rudiger. A centrocampo da destra a sinistra Bruno Peres, Strootman, De Rossi, Emerson. Dietro Dzeko giostreranno come al solito Nainggolan e Salah.

Roma Napoli streaming: come e dove vedere

Così come capita tutte le volte che sono i giallorossi e gli azzurri a disputare una gara di campionato, anche in occasione di Roma Napoli ci sono diversi modi per lo streaming da smartphone, tablet e PC. Indichiamo subito Now TV ovvero la piattaforma di Sky con cui vedere la partita in diretta sul web anche senza contratto ovvero con un rapido acquisto on demand. Il costo è di 9,99 euro, ma c'è la possibilità di acquistare ticket mensili o pass di varia durata. In parallelo c'è Premium Play di Mediaset Premium che, a differenza di Now TV, consente sì di vedere Roma Napoli in streaming, ma solo nel caso in cui si sia già sottoscritto un contratto con l'emittente.

Segnaliamo quindi lo streaming in diretta con i siti dei bookmaker. Non tutte le agenzie lo permettono e comunque vincolando il live streaming di Roma Napoli ad alcune condizioni ben precise e non aggirabili come la registrazione e l'apertura di un conto. Oppure ci sono i siti delle emittenti straniere che hanno acquisito i diritti radiotelevisivi alla gestione delle immagini della Serie A. Per Roma Napoli è così possibile fare un tentativo con Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Georgia con GPB, Germania con ZDF. In ogni caso, non è scontata come opportunità perché non tutti i canali che hanno acquistato i diritti televisivi replicano la stessa possibilità in live streaming in diretta per smartphone, tablet, PC e Mac.