Milan Chievo streaming e Tv Gratis in Italiano

Sabato alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza va in scena il match tra Milan e Chievo, con i padroni di casa in corsa per la zona Europa League.

Quello contro il Chievo è un test moto importante perché i ragazzi di Montella arrivano con la convinzione di avere tutte le armi a disposizione per puntare a un posto in Europa League. Tuttavia la storia del Milan fa in modo che anche un andamento sicuramente migliore rispetto alle ultime annate non sia ancora sufficiente per accontentare i tifosi. Quello di sabato sera è però a tutti gli effetti uno scontro che fornirà molto risposte. Il Chievo arriva a questo match in tutta tranquillità avendo praticamente già raggiunto la salvezza. Ma il rischio è di non trovare gli stimoli giusti e la concertazione necessaria per gare come questa.

Milan Chievo formazioni e problemi societari

Al di là delle assenze di Antonelli, Bonaventura, Montolivo e Abate, mister Montella non rinuncia al 4-3-3, così composto

Donnarumma Vangioni, Paletta, Zapata, De Sciglio Kucka, Sosa, Pasalic Suso, Bacca, Deulofeu

Anche Maran deve fare a meno di acuni uomini, esattamente Pellissier e Gobbi. Il 4-3-1-2 dovrebbe perciò passare da

Sorrentino Cacciatore, Dainelli, Spolli, Gobbi Izco, De Guzman, Castro Birsa Inglese, Meggiorini

Questa partita arriva in un momento particolare ovvero del caos intorno alla difficoltosa e quasi macchiettista vendita della società. Per dirla con una fonte vicina al dossier, è un momento troppo delicato. Il gruppo guidato dal misterioso finanziere Yonghong Li si trova davanti a un problema di credibilità decisivo anche qualora l'affare vada in porto. Al di là dei tifosi e degli osservatori più scettici che parlano di farsa, restano dubbi fondati sull'operazione.

Milan Chievo streaming: tanti modi per vedere la partita

