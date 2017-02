Bologna Milan streaming gratis live. Dove vedere

Mercoledì sera Bologna Milan si prospetta come una delle sfide più interessanti del campionato di Serie A. Si troveranno di fronte due club protagonisti di una prima parte di stagione tra luci e ombre. I felsinei si trovano costantemente a metà classifica e non riescono, anche e soprattutto per limiti strutturali, a compiere quel passo in più che consentirebbe di rimanere in pianta stabile nella prima parte della classifica. I rossoneri dopo aver accarezzato per qualche giornata il sogno di competere per un posto in Champions League stanno rimediando sconfitte su sconfitte e quella casalinga di domenica pomeriggio con la Sampdoria è stata solo l'episodio più recente.

Bologna Milan: formazioni e come arrivano

E allora diluvia sul Milan al quale anche la fortuna volta le spalle. Dopo la sconfitta con l'Udinese arriva anche il ko casalingo con la Sampdoria che affonda i rossoneri con un rigore. A Donnarumma il miracolo questa volta non riesce. La squadra di Montella fa quello che può, colpisce un palo, costruisce e spreca qualche buona occasione ma non va oltre. Decimato dagli infortuni, costretto ad incassare persino il no di Caceres, con un mercato al risparmio, il Milan attraversa il suo momento più nero in attesa di un closing carico di incognite. Montella deve attingere a tutta la sua fantasia per riempire il vuoto lasciato da Bonaventura, De Sciglio, Antonelli, fare i conti con giocatori acciaccati come Abate, Calabria e Locatelli. Si va comunque verso la conferma di Deulofeu e lo spostamento di Kucka dalla difesa per cercare di esorcizzare una crisi: il Milan è scivolato all'ottavo posto, non vince da sette partite ed è reduce dalla terza sconfitta consecutiva. Ma anche il Bologna vive un momento di difficoltà dopo la sonora sconfitta casalinga contro il Napoli.

Bologna Milan streaming: come e dove vedere

Bologna Milan può essere vista in diretta streaming live anche in italiano e gratis. La partita viene infatti trasmessa in diretta su Sky e Mediaset Premium. Entrambe mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play. Tutte e due gli strumenti aprono le porte alla visione delle partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Da non dimenticare anche Now TV che permette di acquistare le partite, compresa Bologna Milan, anche ai non abbonati. Il costo della singola gara è di 9,90 euro, ma è possibile aderire a promozioni con cui abbassare il prezzo per un solo appuntamento.

