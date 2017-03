Cagliari Inter come vedere in streaming

Cagliari e Inter si affrontano in un match valido per l'ottavo turno di ritorno del massimo campionato e molto delicato per i ragazzi di Pioli, chiamati al riscatto dopo il ko contro la Roma.

L'Inter di Pioli arriva a questo match contro il Cagliari con un umore contrastato. Se c'è ancora delusione per il ko subito contro la Roma nell'ultimo match di campionato, dall'altro c'è la certezza di essere una squadra competitiva. Se la pianificazione del futuro continua con ottimi risultati, il presente si chiama però Cagliari e Pioli vuole vincere per alimentare i sogni legati al terzo posto. Il Cagliari arriva a questo match con grande tranquillità, frutto di una buona posizione in campionato. Rastelli si può senz'altro dire soddisfatto di quanto fatto finora e contro l'Inter vuole vedere una conferma dei progressi nel gioco mostrati nelle ultime uscite.

Cagliari Inter formazioni e ultime notizie

L'Inter che Pioli ha in mente di mandare in campo contro il Cagliari non dovrebbe essere troppo diversa da quella vista nel match contro la Roma. Il tecnico sembra quindi aver deciso di cominciare a puntare definitivamente su Candreva, Joao Mario e Perisic come tridente di fantasia dietro a Icardi. Ma questa volta non è da escludere l'impiego di Banega. Il Cagliari dovrebbe giocare con il solito 4-3-2-1 e i giocatori in campo dovrebbero essere gli stessi che hanno battuto il Crotone con i dubbi tra Murru e Capuano in difesa e tra Dessena e Tachtsidis a centrocampo.

Cagliari Inter streaming: tante strade a disposizione

Cagliari Inter viene trasmessa in diretta sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play. Occorre tenere anche presente che Sky, accanto alla proposta esclusivamente per i suoi abbonati, ha perfezionato una piattaforma web, Now TV, raggiungibile da tutti ovvero anche da chi non ha un contratto con il canale satellitare. E tra i tanti terminali supportati per lo streaming di Cagliari Inter con Now TV ci sono anche Mac e PC. Anche attraverso l'operatore Tim è possibile vedere Cagliari Inter sul cellulare e sul tablet, solo se si è clienti e al costo di 1,99 euro.

Accanto a queste opzioni, alcune emittenti svizzere, tedesche e austriache rendono disponibile le trasmissioni sui loro siti Internet. Anche se la questione presenta ancora molti punti da chiarire, lo streaming in diretta degli incontri del campionato italiano attraverso i siti dei canali satellitari che hanno acquisito i diritti radiotelevisivi, può rappresentare una possibilità da prendere in considerazione. In Spagna si può tentare con Atresmedia e TV3, in Svezia con MTGm in Suriname con STVS, in Serbia con RTS, in Russia con Match TV, in Svizzera con SRG SSR, in Slovacchia con RTVS, negli Stati Uniti d'America con Fox, in Turchia con TRT, in Slovenia con Pro Plus. Ecco infine i siti dei bookmaker. Così come capita con gli spazi web dei canali satellitari non è sicuro riuscire a vedere Cagliari Inter in live streaming poiché nella maggior parte dei casi è necessario avere un conto aperto ed essere attivi con lo stesso sito a suon di puntate.