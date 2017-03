Milan Chievo come vedere in streaming

Passa dallo stadio Giuseppe Meazza la rincorsa del Milan di Montella a un posto in Europa: i rossoneri ospitano il rampante Chievo di Maran, avversario da non sottovalutare.

Anche quest'anno il Chievo di Maran sta disputando il suo onorevole campionato ed è perciò un avversario da non sottovalutare sa parte del Milan. I clivensi, pur avendo mantenuto la stessa struttura base dello scorso anno, veleggiano a metà classifica e, in pratica, hanno messo già da parte gran parte dei punti necessari per raggiungere una comoda salvezza. Contro i rossoneri, i gialloblù proveranno addirittura il colpaccio esterno: missione impossibile? Archiviate le prime incertezze, il Milan sembra aver trovato la strada giusta, ringalluzzito soprattutto dalla vittoria rocambolesca sul Sassuolo: grazie alle incertezze dell'Inter, ora il Diavolo ha nel mirino un posto in Europa League che potrebbe diventare sempre più probabile col passare delle giornate. Tuttavia, il Chievo Verona è avversario ostico e i ragazzi di Montella dovranno fare attenzione ai cali di concentrazione.

Milan Chievo formazioni e ultime notizie

Per Montella ci sono le solite brutte notizie sulle assenze di Antonelli, Bonaventura, Montolivo e Abate. Tuttavia dovrebbe partire dall'inizio in un 4-3-3 che vedrà ancora Bacca quale terminale avanzato, supportato dai soliti Deulofeu e Suso. A centrocampo si va a grandi passi verso la conferma di Kucka, Sosa e Pasalic mentre davanti al neo maggiorenne Donnarumma linea a 4 con Vangioni, Paletta, Zapata e De Sciglio. Il tecnico veronese avrà a disposizione tutta la rosa ad eccezione di Pellissier e Gobbi. Per il resto, confermato il solito 4-3-1-2 con Meggiorini e Inglese di punta. In mezzo al campo, invece, sarà l'ex milanista Birsa a garantire fantasia e a ispirare la manovra, grazie anche a De Guzman e Castro che gli copriranno le spalle. A protezione della porta di Sorrentino sono chiamati Cacciatore, Dainelli, Spolli e Gobbi.

Milan Chievo streaming: dove vedere

Anche per vedere Milan Chievo in streaming ci sono tante opportunità. Come quella che arriva dai siti delle emittenti satellitari straniere che hanno acquistato i diritti per la trasmissione delle immagini del campionato italiano di calcio. Tra i tanti esempi ci sono quelli dei paesi Moldavia con Canal 3, Macedonia con MRT, Malta con PBS, Lussemburgo con RTL, Messico con Televisa, Paesi Bassi con SBS, Lituania con TV6, Nicaragua con Canal 4, Lettonia con TV6, Norvegia con MTG. Facciamo presente come e decisioni della magistratura non sono andate tutte nella stessa direzione sulla perfetta legittimità di questa soluzione e manca una scelta finale.

Ecco poi i siti dei bookmaker per vedere Milan Chievo in live streaming, anche se nella maggior parte dei casi si è alle prese con alcuni limiti, come quelli relativi alla registrazione e alla necessità di aprire un conto ed essere giocatori attivi. Sicuramente via libera con Now TV che non richiede di legarsi a Sky con un abbonamento, anche se sono acquistabili ticket mensili o stagionali. Può infatti essere acquistata anche sola Milan Chievo da vedere in streaming a 9,99 euro su PC o sul proprio smartphone o tablet. Solo per abbonati Mediaset permette di vedere Milan Chievo in streaming da PC e Mac, iPhone e iPad, smartphone e tablet basati sul sistema operativo Android, ma anche sul proprio televisore con la Premium SmartCam o i decoder abilitati e su Smart TV, Xbox One, Xbox 360 e Chromecast collegabili al web. Lo fa con Premium Play.