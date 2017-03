Cagliari Inter streaming. Dove vedere in chiaro diretta

Domenica alle 15:00 al San'Elia andrà in scena Cagliari-Inter, match valido per l'ottava giornata di ritorno di campionato e decisivo per l'Inter di Stefano Pioli.

L'Inter di Pioli non deve perdere sicurezze se vuole puntare a raggiungere uno dei primi tre posti in classifica. Dall'andamento della squadra si evince che alterna ottime prestazioni a passi falsi contro le squadre più forti: questo è quello che si è visto specialmente nell'ultimo match di campionato, quello perso con la Roma al Giuseppe Meazza. Ora al Sant'Elia fa visita al Cagliari di Rastelli e l'auspicio di società e allenatore e che oltre al buon gioco arrivino altri tre punti, fondamentali per tenere vivo l'obiettivo Champions. I rossoblu arriva a questo match con una certa tranquillità in ottica salvezza e l'ambiente è piuttosto tranquillo.

Cagliari Inter formazioni: ancora qualche dubbio

L'Inter dovrebbe giocare con quasi gli stessi undici visti inizialmente in campo a San Siro contro la Roma. Ma nel reparto difensivo che dovrà contrastare gli attacchi del Cagliari ci sarà il ritorno di Miranda. Con lui confermati Murillo e Medel. In mediana ci sarà sicuramente Gagliardini che insieme a Kondogbia è l'uomo chiamato a dare solidità alla manovra dell'Inter. Potrebbe essere spazio per Banega, con l'argentino che agirà con Candreva e Perisic dietro Icardi. Rastelli non rinuncia al 4-3-2-1 con Marco Borriello punto di riferimento offensivo supportato da Sau e Joao Pedro. Barella in cabina di regia per i rossoblu..

Cagliari Inter streaming: come vedere la partita

Non è affatto difficile vedere in streaming Cagliari Inter. Non ci sono problemi per chi decide di percorrere la strada di Premium Play, il servizio per il live streaming messo a punto da Mediaset Premium, anche se solo per abbonati. Sky mostra più varietà: c'è Sky Go, solo per abbonati, con cui vedere in live i match della Serie A, tra cui Cagliari Inter. Ma c'è anche Now TV, la piattaforma web accessibile da tutti senza obbligo di contratto. L'impegno di spesa richiesto per un solo match è di 9,99 euro, ma allo stesso prezzo sono disponibili anche ticket e pass mensili o settimanali con cui ampliare le occasioni di live streaming. Tra l'altro per 14 giorni è possibile provare gratuitamente il servizio, passaggio importante anche per verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Ma poi ci sono anche i siti dei canali satellitari che hanno acquistato i diritti televisivi delle gare della Serie A. Non è così scontata la ricezione anche perché non tutti sono equipaggiati con la tecnologia per il live stream sui rispetti portali. In ogni caso è possibile fare un tentativo per vedere Cagliari Inter in Honduras con TVC, Guatemala con TV Azteca, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Germania con ZDF, Francia con D8, Grecia con ERT, Estonia con TV6, Ungheria con Magyar Televízió, Georgia con GPB. Da segnalare anche l'occasione di Cagliari Inter in streaming con i portali dei bookmaker, ma con alcuni limiti. Come quelli relativi alla non proposizione di tutte le gare, occorre ricordare come questa opportunità sia generalmente riservata a chi ha attivato un account ed è soprattutto attivo nelle puntate online.