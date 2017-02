Porto Juventus streaming live gratis diretta

Il Porto arriva a questo match sulle ali dell'entusiasmo ovvero con la leggerezza necessaria per affrontare una sfida delicata ma senza l'assillo della qualificazione a tutti i costi. In ogni caso nel match contro la Juventus è fondamentale non perdere per mantenere intatte le speranze di qualificazione alla fase successiva. Umore più teso in casa Juventus nonostante la vittoria sul Palermo. Il caso Bonucci, per cui si vocifera di una clamorosa esclusione come conseguenza del diverbio pubblico con Massimiliano Allegri, rischia di lasciare il segno. Ora arriva il match contro il Porto, che per la Juventus è un crocevia fondamentale di questa seconda fase di Champions League.

Porto Juventus formazioni e dubbi per Allegri

In vista di Porto Juventus, Allegri sta componendo il suo 11 titolare: dopo aver ridisegnato la struttura della squadra, con il passaggio al 4-2-3-1 ancora imbattuto, il tecnico sta recuperando gli infortunati facendo rifiatare i campioni più utilizzati. Con Pjanic completamente ristabilito dopo il turno di riposo contro il Palermo, e Mandzukic di ritorno dopo lo stop dovuto alla squalifica, gli ultimi due dubbi riguardano Chiellini e Barzagli. Saranno fondamentali gli ultimi allenamenti. Ad aumentare il fascino della sfida di mercoledì, lo scontro tra Buffon e Casillas, un viaggio nell'arte dell'essere portiere: non è un caso che l'ex Real Madrid abbia dichiarato di dormire con i pantaloncini di Buffon, suo punto di riferimento. Un avvicinamento ricco di buoni sentimenti, che mercoledì sera lasceranno spazio alla furia agonistica della Champions League.

Porto Juventus streaming: come vedere

