Roma Lione streaming live gratis. Dove vedere su siti web (aggiornato)

Si gioca Roma Lione, dove il la Roma dovrà recuperare ma ha tutte le possibilità per farlo. Ecco come vedere lo streaming di Roma Lione in differenti modi

AGGIORNAMENTO: Si giocherà Roma Lione, dopo che lo stesso Lione è stato battuto due volte dalla Juve. E sembrava all'inizio che tuto si fosse messo bene per la Roma, tranne poi un incredibile passo indietro nella parte finale della sfida. Ma ci sono ancora speranze. Roma Lione in streaming si può vedere come abbiamo visto sotto.

La situazione delle due compagini

Il Lione arriva all'incontro con la Juventus in una situazione che sia sul fronte campionato che su quello Champions League è tutto tranne che rosea. In campionato i numeri sono impietosi e con 4 sconfitte in 9 turni e 13 punti conquistati, anche conquistare la qualificazione in Champions League comincia a sembrare difficile. L'unica cosa che finora ha salvato il Lione, sconfitto dalla capolista Nizza nell'ultimo turno, risulta essere la costante del calcio francese, ovvero la classifica molto corta. In Champions i punti sono 3, frutto di una vittoria e una sconfitta. Ora arriva il match contro la Juventus che non è da sbagliare considerando che il Lione gioca in casa.

La Juventus arriva a questo match in ottime condizioni psicologiche, vista la prima fuga in campionato sancita dalla vittoria contro l'Udinese e dallo stop del Napoli. Tuttavia il match contro il Lione è più delicato di quanto si pensi, perchè da qui passano molte delle possibilità di qualificazione al primo posto della Juventus o comunque di certezza di passare, nella peggiore delle ipotesi, come seconda.

Chi scenderà in campo a Lione?

La formazione del Lione è ancora in alto mare e l'unica cosa ceh appare abbastanza scontata è che vi saranno dei cambi rispetto alla brutta sconfitta contro il Nizza. Non è chiaro se Lacazette scenderà in campo dal primo minuto, anche se appare più probabile un suo impiego nella ripresa, con inizialmente l'utilizzo del solo Fekir come riferimento offensivo, supportato dall'esperto Valbuena.

In casa Juventus sembra già tutto deciso, con il modulo che sarà il 3-5-2 e il ritorno di Higuain nell'attacco bianconero. L'unico dubbio di Allegri sembra essere relativo all'utilizzo di Bonucci, che non è ancora al meglio. Certa la presenza di Dani Alves.

I precedenti tra Lione e Juventus

Tra Lione e Juventus vi è un solo precedente, risalente all'Europa League 2013/2014 e precisamente ai quarti di finale della competizione. In quell'occasione la Juventus battè il Lione per 1 a 0 in Francia e replicando il successo a Torino, dove arrivò un 2 a 1. La corsa della Juventus si sarebbe poi interrotta in semifinale al cospetto del Benfica. Ovviamente la Juventus spera di replicare quel successo.

La partita tra Lione-Juventus verrà trasmessa in diretta gratis streaming live con il commento in italiano.

Il match sarà possibile seguirlo in diretta tv sul digitale terrestre di Mediaset Premium che anche quest'anno rende disponibile gratis per gli abbonati i servizi di streaming Premium Play, che permette di visionare le partite in diretta live su tablet e cellulari Android o Apple come iPad e iPhone. Per chi è cliente Sky, invece, non sarà possibile la visione, a causa delle licenze che non è riuscita ad ottenere.