Ristrutturazione casa 2017 detrazioni, incentivi fiscali, bonus mobili e proroga ufficiale 2017 valvole termostatistiche

AGGIORNAMENTO: Il rinnovo delle detrazioni e degli incentivi fiscali per la ristrutturazione della casa è diventato legge con la Legge di Bilancio per tutto il 2017 nei punti spiegati nell'articolo, ma si attende ancora la proroga per le valvole termostatistiche che dovrebbe avvenire in questi giorni o al massimo la prossima settimana come richiesto dalle associzioni di categoria e che fino allo dimissioni del Governo sembrava ufficiale e anche ora pare, comunque, che dovrebbe andare in porto.

Confermate le proroghe delle detrazioni per i lavori di ristrutturazione, estesi dal 2017 anche agli alberghi, e degli ecobonus al 65%, con 3 miliardi di interventi. Per gli investimenti pubblici, le previsioni del governo indicano una crescita di 12 miliardi in tre anni (2, 4 e 6 miliardi tra 2017 e 2019). La proroga degli ecobonus, in particolare, scaturisce da una mozione di maggioranza al Def presentata al Senato che impegna il governo a "prorogare ulteriormente le maggiorazioni delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico, rendendole effettivamente fruibili anche per i grandi condomini, al fine di tutelare l'ambiente, consentire la ripresa e favorire l'innovazione tecnologica".

Fino al 31 dicembre di quest'anno, la detrazione Irpef sui lavori di recupero edilizio è pari al 50% su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare. Sono agevolati gli interventi di manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura dell'androne, e quelli più pesanti fino alla ristrutturazione edilizia. Alcune opere sono detraibili a prescindere dalla categoria edilizia: eliminazione barriere architettoniche, sicurezza, cablatura, prevenzione infortuni, risparmio energetico.

Ci sono poi una detrazione Irpef e Ires del 65% delle spese per riqualificazione globale di edifici con sconto massimo di 100.000 euro; interventi sull'involucro, come cambio finestre, coibentazioni con sconto massimo di 60.000 euro; installazione di pannelli solari per l'acqua calda con sconto massimo di 60.000 euro; caldaie a condensazione o biomasse con sconto massimo di 30.000 euro; tende e schermature solari con sconto massimo di 60.000 euro; apparecchi per il controllo a distanza degli impianti di climatizzazione e acqua calda. Detrazione del 65% per l'adozione di misure antisismiche su edifici in aree ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e adibiti ad abitazione principale o attività produttive. Nelle altre zone il bonus è del 50%. La spesa agevolata è 96.000 euro per unità immobiliare. Gli interventi devono riguardare le parti strutturali e interessare l'intero edificio con progetto unitario nei centri storici. Agevolate anche le spese per progettazione, perizie e relazione di conformità.

Per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici almeno di classe A+ (A per i fondi), finalizzati all'arredo di case ristrutturate c'è una detrazione del 50% su una spesa massima di 10.000 euro. I lavori su parti comuni che beneficiano del 50% edilizio, compresa la manutenzione ordinaria, danno diritto al bonus mobili ma solo per l'arredo di beni come guardiole, alloggio del portiere, lavatoi, e non dei singoli appartamenti privati.

Ristrutturazione Casa BONUS e DETRAZIONI. Vediamo quali sono i bonus, le detrazioni e le agevolazioni fiscali disponibili ora per la ristrutturazione di immobili di proprietà, in affitto e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.