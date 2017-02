Partite streaming live gratis diretta Champions League

Ecco una nuova giornata di Champions League con le partite da vedere anche in streaming da smartphone, tablet e PC. Ogni gara può essere seguito sul piccolo o sul grande schermo collegato al web. E come noteremo a breve, le occasioni per la diretta live sono numerose e vanno anche al di là delle soluzioni tradizionali.

Siti esteri e streaming Champions League

Ci sono allora varie strade per la streaming della Champions League e una di queste passa dai canali satellitari. In pratica è possibile fare un tentativo sui siti di quelli che hanno acquisito i diritti per la diretta radiotelevisiva. Alcuni esempi sono il canale svizzero RSI La2, quello svizzero tedesco RTL o quello austriaco ORF. Ulteriori possibilità arrivano da Hotbird 13 e Astra 1, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Czech TV, Sky Deutschland, Armenia TV. Non tutti lo fanno e spesso entrano in gioco limiti di natura geografica che impediscono lo streaming degli incontri di Champions League via web. Tuttavia altre prove possono essere effettuate con i Paesi Albania con Vizion Plus, Andorra con Atresmedia e TV3, Australia con SBS, Austria con ORF, Azerbaigian con AzTV e Idman TV, Bielorussia con Belteleradio, Belgio con Medialaan e RTL, Birmania con MNTV, Brasile con Rede Bandeirantes e Rede Globo.

Diretta live Champions League con i siti dei bookmaker

Andando ancora nel dettaglio delle possibilità per gli utenti italiani per lo streaming dei match della Champions League rientrano le piattaforme web dei dei bookmaker. Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere le partite in diretta live poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi.

Streaming sicuro Champions League con Premium

Premium ha sviluppato la piattaforma Premium Play, solo per abbonati per vedere i match della Champions League. Anche se la possibilità è riservata solo a chi ha sottscritto un contratto, si registra l'ampio supporto: è possibile utilizzarlo sia attraverso PC e Mac collegandosi all'apposita pagina web, sia da smartphone e tablet scaricando l'app dedicata e sia da console da salotto e smart TV. Di recente è stata poi implementato il 4K. Gli abbonati di Mediaset Premium possono quindi usufruire del servizio Premium Play, per cui basta registrarsi nell'Area Clienti del sito, indicare il numero della tessera nel box segnalato e i propri dati anagrafici. A quel punto la programmazione di Mediaset Premium, comprese le partite di Champions League, sarà finalmente visibile in diretta live.

Al pari degli scorsi anni, non mancano le piattaforme che, senza averne diritto, trasmettono le immagini sul web. L'esempio più classico è Rojadirecta. I rischi sono di vario tipo e coinvolgono sia la corretta e fluidità visione delle immagini in diretta live. Ma anche lo spam eccessivo che può nascondere insidie e tentativi di truffa. Mediaset risponde non solo contrastando queste strade, ma anche affinando le sue proposte per lo streming da dispositivi fissi e mobile.