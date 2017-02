11111 Partite streaming Real Madrid Napoli, PSG Barcellona, Benfica Borussia, Rojadirecta, link gratis live diretta

Si prospetta un'altra due giorni di grande spettacolo con la Champions League, da vedere anche in diretta streaming. Domani martedì 14 febbraio 2017 sono in calendario le partite Benfica Borussia Dortmund e Paris Saint Germain Barcellona. Altrettanto interessante è il programma degli ottavi di finale di Champions League di mercoledì 17 febbraio 2017: Bayern Monaco Arsenal e Real Madrid Napoli.

Sul satellite è possibile cercare il canale svizzero RSI La2, quello svizzero tedesco RTL e quello austriaco ORF che trasmettono le immagini della gara. Ad aver maggiori possibilità di sintonizzazione sono i residenti al confine. Altre possibilità sono rappresentate da Hotbird 13 (13 gradi est) e Astra 1 (19,2 gradi est). Qualcuno suggerisce di fare un tentativo, sempre sul satellite, su Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Czech TV, Sky Deutschland, Armenia TV. Ed è alllora possibile fare un tentativo per vedere in streaming le gare di Champions League sui siti dei canali satellitari. Non tutti i canali che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi replicano la stessa opportunità ma perché non fare una prova anche con i Paesi Cipro con CyBC, Croazia con HRT, Estonia con TV6, Georgia con GPB, Danimarca con MTG, Finlandia con Yle, Francia con D8, Ecuador con RTS, Germania con ZDF, El Salvador con TCS?

Partite Champions League con lo streaming ufficiale

Per quanto riguarda la diretta live da Mac, smartphone e tablet e PC, le soluzioni in Italia passano da Mediaset attraverso il servizio Premium Play, fruibile dai soli abbonati. Più precisamente, la compatibilità del servizio è garantita su smartphone e tablet sia equipaggiati con sistema operativo Android e su iPhone e iPad. E ancora: PC, Mac, Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast. La cancellazione della soglia di 100 ore di consumo mensile è sicuramente un buon viatico per sperimentare il servizio. La visione delle partite di Champions League varia naturalmente in base al pacchetto acquistato. Quello Serie A & Sport, ad esempio, può essere abbinato a quello Serie & Doc a 15 euro al mese fino al 31 maggio 2017 anziché a 24 euro, ma solo per le attivazioni via web.

Streaming web con i siti dei bookmaker

Ecco poi i siti dei bookmaker tra le possibilità per lo streaming di Benfica Borussia Dortmund e Paris Saint Germain Barcellona martedì e Benfica Borussia Dortmund e Paris Saint Germain Barcellona mercoledì. Si tratta infatti di una possibilità legale anche se presenta una serie di limitazioni. Non è sicuro che vengano proposti tutti i match in programma e può essere poi richiesta l'apertura di un conto presso lo stesso bookmaker o comunque di essere attivi e costanti nelle puntate. In ogni caso si tratta di una chance da valutare per la diretta live che si aggiunge a quelle esaminate.

Real Madrid Napoli formazioni, statistiche e ultime notizie

In campo tra i partenopei Kalidou Koulibaly, che dovrà stare attento in quanto è diffidato. In mezzo al campo giostrerà Marek Hamsik, che ha realizzato 109 gol con il Napoli. Diego Maradona, miglior cannoniere nella storia del club, è davanti allo slovacco di sei reti.