Real Madrid Napoli streaming per vedere la Champions League live gratis

Vola il Napoli in campionato e si presenta adesso al Sanatiago Bernabeu convinto di riuscire a portare a casa un risultato utile, magari la vittoria. Il Real Madrid è primo in campionato, ma non riesce a esprimere grande brillantezza di gioco. A fare la differenza sono spesso e volentieri le giocate dei singoli. E in difesa la squadra non appare così solida. E allora una vittoria non è così impossibile per gli azzurri di Sarri in questi ottavi di Champions League. Se in campionato al momento si ride, un traguardo del genere potrebbe di certo regalare ulteriori conferme sulle potenzialità del gruppo partenopeo. Battendo il Real Madrid verrebbe ipotecata una storica qualificazione ai quarti di finale prima del tempo. Cristiano Ronaldo è di certo il giocatore più in forma e pericoloso della squadra spagnola. Ha già segnato alle squadre italiane e potrebbe far male ancora agli azzurri con un colpo di genio dei suoi. La difesa azzurra dovrà dimostrarsi ben più attenta rispetto allo standard della serie A. Non da poco neanche il rischio dato dalle capacità balistiche di Modric.

Real Madrid Napoli formazioni e ultime notizie

Sarri, nonostante gli impegni ravvicinati, continua a non voler adottare un ampio turnover. Non sembra questa la sfida per lanciare Pavoletti e Milik. A centrocampo troverà spazio Zielinski al posto di Allan, con Mertens in attacco insieme a Insigne e Callejon. Formazione titolare anche per il Real Madrid, che non può perdere la chance di fare bella figura. Fermi ai box solo Danilo e Bale. Il Real resta favorito in questa sfida, soprattutto data la gran voglia di risultato. Difficile ipotizzare reti bianche, con il Napoli che potrebbe trovare la vittoria, pur subendo una o anche due reti. Pepe Reina, uno dei tre spagnoli del Napoli, non ha mai indossato - al contrario di Callejon e Albiol - la maglia bianca delle merengues. Essendo stato per anni il portiere della Nazionale ha però tanti amici fra i calciatori del Real, primo fra tutti Sergio Ramos, l'uomo dei gol all'ultimo minuto, al quale ha mandato un affettuoso e simpatico messaggio.

Real Madrid Napoli streaming: come vedere

Real Madrid Napoli è una di quelle partite che si può vedere in streaming live con la telecronaca gratis in italiano su Mediaset Premium, che anche quest'anno rende disponibile gratis per gli abbonati il servizio di streaming Premium Play. Di più: alcuni canali stranieri permettono di vedere Real Madrid Napoli anche sui rispettivi siti online. Tra i tanti ci sono Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, RSI La2, RTL o ORF, che hanno regolarmente acquistato i diritti radiotelevisivi e potrebbero replicare le immagini sui rispettivi siti web. Tra le novità che sta prendendo piede da tempo per vedere i match di Champions League e tra cui potrebbe rientrare anche Real Madrid Napoli c'è quella dello streaming sui siti dei bookmaker, a patto di essere registrati, aver aperto un conto ed essere comunque giocatori attivi nelle puntate.