Borussia Monchengladbach Fiorentina streaming gratis live. Dove vedere su siti web, link

AGGIORNAMENTO: Manca ancora davvero poco all'inizio. La Fiorentina ha tutte le carte in regole per fare bene in una trasferta, comunque, come sempre in Germania non facile

AGGIORNAMENTO: La difesa della Fiorentina sarà formata da Sanchez, Gonzalo Rodriguez e Astori. Contro la velocità degli attaccanti avversari il pacchetto arretrato potrebbe andare in sofferenza.

Paulo Sousa arriva a questa gara di Europa League in una posizione molto delicata. La Fiorentina fa fatica a spiccare il volo e puntare alle posizioni che contano e anche la qualificazione alla prossima edizione di Europa League è più complicata rispetto allo scorso anno. E solo a tratti riesce a mostrare il gioco brillanti della passata stagione. A discolpa dell'allenatore portoghese però si deve dire che in questa sessione di mercato invernale la Fiorentina non si è distinta per protagonismo ovvero per l'aumento del tasso di competitività. Tuttavia anche Sousa sembra essere in confusione, ora dovrà cercare di fare risultato contro il Borussia Moenchengladbach se vuole far sparire tutte le critiche che gli sono piovute addosso in queste settimane.

Borussia Moenchengladbach Fiorentina ultime notizie e aggiornamenti

Battere il Borussia Moenchengladbach non sarà affatto facile: la squadra tedesca infatti si presenta molto solida, con un gioco semplice ma che sa essere devastante, soprattutto in casa, dove il pubblico caloroso può essere in grado di fare la differenza. Il Borussia non ha mai perso una partita in casa contro squadre italiane, ma dovrà comunque prestare molta attenzione contro la Fiorentina in questa andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Non solo, ma il Gladbach non vince in partite europee giocate in casa da tre gare. I viola sono invece imbattuti nelle tre trasferte europee di questa stagione. In ogni caso, le due squadre si affrontano per la prima volta.

Borussia Moenchengladbach Fiorentina streaming: come e dove vedere

Borussia Moenchengladbach Fiorentina si può vedere in diretta streaming live anche in italiano e gratis. La partita viene infatti trasmessa in diretta su Sky, che mett a disposizione dei suoi clienti l'app Sky Go per iPhone, iPad e tablet e cellulari Android. Da non dimenticare anche Now TV che permette di acquistare le partite, compresa Borussia Moenchengladbach Fiorentina, anche ai non abbonati. Il costo del singolo evento è di 9,90 euro, ma è possibile aderire a promozioni con cui è possibile abbassare il prezzo per un solo appuntamento.

Oltre alle possibilità indicate in precedenza, alcune emittenti svizzere, tedesche e austriache trasmettono online lo streaming sui rispettivi siti Internet. Ma non solo: sono sempre di più i portali di quelle società televisive che hanno regolarmente acquistato i diritti per la gestione delle immagini dell'Europa League e che quindi le propongono anche in diretta web. Tra i Paesi con cui è possibile fare un tentativo ci sono Albania con Vizion Plus, Andorra con Atresmedia e TV3, Armenia con Armenia TV, Australia con SBS, Austria con ORF, Azerbaigian con AzTV e Idman TV, Bielorussia con Belteleradio, Belgio con Medialaan e RTL, Birmania con MNTV, Brasile con Rede Bandeirantes e Rede Globo. A queste possibilità si aggiunge lo streaming di Borussia Moenchengladbach Fiorentina con i siti dei bookmaker, spesso legato alla registrazione sul sito e alla dimostrazione di essere un giocare che punta con una certa regolarità sull'esito o l'andamento degli incontri di calcio.