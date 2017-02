Partite streaming Rojadirecta, link, siti streaming Europa League

Ancora una giornata di Europa League da seguire in diretta streaming su PC, smartphone e tablet. Occorre preliminarmente fare una distinzione. Da un parte ci sono le piattaforme legali alle quali fare riferimento e che in questo caso passano in prima battuta da Sky. Dall'altra proliferano i portali che trasmettono le immagini senza averne diritto, come Rojadirecta. Tra le due ci sono contrasti anche di natura legale. Tuttavia Sky sta puntando anche sul miglioramento della propria offerta per convincere gli utenti a seguire le strade lecite. In ogni caso, per vedere gli incontri ci sono diverse possibilità, sicuramente in numero maggiore rispetto al recente passato, in cui non si poteva andare al di là della classifica doppia opportunità concessa dai titolari ufficiali alla trasmissione delle immagini.

Partite streaming Europa League con i siti web del satellite

Una nuova strada per lo streaming delle gare di Europa League è allora quella dei siti delle emittenti straniere detentrici dei diritti alla trasmissione radiotelevisiva dei match nei propri Paesi. La soluzione è stata giudicata lecita da molti tribunali locali poiché queste società hanno acquisito la possibilità della gestione delle immagini. Senza considerare eventuali blocchi geografici, le partite sono visibili con ottimo audio, anche se in lingua straniera, ma senza blocchi e interruzioni. Per fare qualche tentativo ci sono anche Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, RSI La2, RTL, ORF.

Europa League diretta live con Now TV

Rispetto a quanto proposto negli anni scorsi, le proposte sono aumentate e ci sono opportunità per il live streaming gratis con modi alternativi. Le stesse piattaforme ufficiali si sono convinte della necessità di permettere la visione delle gare anche senza richiedere un abbonamento. E osservando quanto sta succedendo in un mercato in continuo movimento, in futuro sono da mettere in conto ulteriori novità nel segno della ricchezza delle possibilità. Anche per vedere le gare di Europa League in live streaming è fruibile Now TV di Sky, piattaforma web per la diretta live senza abbonamenti. Una sola sfida costa 9,99 euro, ma tra le promozioni in vigore ci sia quella di un giorno di accesso a tutto lo Sport e al Calcio a 9,99 euro. Diverso è invece il caso di Sky Go: l'app è scaricabile da tutti, ma il suo utilizzo è legato alla sottoscrizione di un contratto con il canale satellitare.

Europa League in streaming con i bookmaker

La novità di questi ultimi tempi per l'Europa League in streaming è quella che passa dai siti di bookmaker. Le principali agenzie operanti in Italia propongono le immagini sulle piattaforme web, anche se con alcuni limiti. Non tutti gli incontri sono trasmessi e questa opportunità è generalmente riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. In ogni caso è un'opzione in più per lo streaming dei match di Europa League.

Infine, è tutta da decifrare ed è quella di Facebook. Il famoso social network manda in onda le immagini delle partite di Europa League in streaming. Lo fa in maniera illegale attraverso gli utenti che attraverso il proprio dispositivo filmano la gara e le rilanciano con la funzione diretta live.