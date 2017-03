Si preannuncia come una bella sfida di ritorno questa tra Juventus Milan entrambe ancora con due obiettivi ovviamente molto importanti per ambedue.

AGGIORNAMENTO Juventus Milan streaming: Ed eccoci al ritorno della sfida tra Juventus Milan, dove entrambe arrivano con obiettivi ben chiari. La juve il suo ennesimo scudetto con una Roma che fa sempre più fatica e appare stanca, ma nello stesso con l'idea, fose, dipreservare anche le forze per il Porto. Dall'altra parte un Milan che avrebbe bisogno assolutamente della vittoria visto la sua rincorsa all'Europa. lo streaming di Juventus Milan si può vedere come indicato sotto.

Una gara particolare per Allegri.

Un primo motivo di interesse di Milan Juventus è di sicuro il ritorno di Max Allegri al Meazza: il tecnico toscano infatti ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana con il Milan e non ha mai nascosto l'affetto che prova per i colori rossoneri. Ora però l'allenatore della Juventus ha testa e cuore solo per la sua squadra e vuole un risultato positivo per proseguire la fuga in classifica. Tuttavia ci sarà da considerare anche il fatto che la Juventus ha giocato in Champions League contro il Lione, sostenendo una gara molto dura dal punto di vista fisico, che ha visto vincere i bianconeri, che però hanno dovuto spendere tantissime energie, un fattore che potrebbe pesare nella sfida di sabato sera.

Il Milan invece, non facendo le coppe, ha potuto osservare una giornata di riposo e sostenere allenamenti a ritmi normali, inoltre Montella ha potuto recuperare al meglio giocatori che la settimana scorsa erano opachi da un visto fisico, come Bacca e Kucka, che avevano speso tante energie con le rispettive nazionali.

Le scelte di Montella e Allegri.

Montella potrebbe mandare il suo Milan in campo con il solito 4-3-3 e potrebbe decidere di confermare la mediana che tanto bene ha fatto a Verona, ossia Kucka, Bonaventura e Locatelli. Citazione particolare va fatta per quest'ultimo, un ragazzo di appena diciotto anni che si è ritrovato a sostituire Montolivo e lo sta facendo con una personalità eccezionale, ma soprattutto con una qualità nelle sue giocate molto importante, il Milan sembra aver scoperto davvero il regista del futuro. In difesa spazio per un altro giovane come De Sciglio: il giovane terzino, dopo una stagione deludente, si è rilanciato all'europeo con la maglia dell'Italia sotto la guida di Conte e Montella è stato in grado di continuare a portare avanti questo suo percorso di crescita e le sue ottime prestazioni lo stanno confermando.

Nella Juventus tutti gi occhi sono puntati sulla fantastica coppia formata da Dybala ed Higuain, che sono anche gli unici attaccanti a disposizione di Allegri, visto che sia Pjaca che Mandzukic sono fuori per questa gara e non potranno essere convocati.

L'evento si potrà vedere in streaming live diretta, senza cercare fonti illegali, sulle due pay tv italiane che mettono a disposizione a chi ha un abbonamento servizi alternativi su dispositivi come tablet, smartphone, pc e notebook, smarttv le loro app Sky Go e Premium Play.

