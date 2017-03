AGGIORNAMENTO: In campionato la Juventus è quasi imbattibili ma il Milan deve pensare a se stesso e alle sue caratteristiche per cercare di fare il massimo. Le coordinate di questa attesissima sfida di campionato sono chiarissime ed sono da mettere in conto 90 minuti di puro piacere, da poter vedere anche in streaming così come abbiamo raccontato.

Due squadre in forma.

Milan e Juventus arrivano a questa gara con una serie di risultati utili molto importanti, in particolare i rossoneri sono reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite e in questo modo sono arrivati al secondo posto con 16 punti, a cinque lunghezze dai bianconeri. La Juventus invece, dopo la sconfitta rimediata alla quarta giornata contro l'Inter, ha ottenuto quattro vittorie di fila, inoltre è reduce da due vittorie di fila in Champions League. Quindi una Juventus che arriva molto carica a questa sfida, una sfida che può dare un indirizzo preciso a questo campionato.

Una vittoria della Juventus infatti manderebbe il Milan a meno otto, con i rossoneri che uscirebbero notevolmente ridimensionati da questa gara e dovrebbero dire addio ai sogni scudetto. Un successo rossonero invece farebbe cadere l'alone di imbattibilità che in questo momento circonda i bianconeri, ma sopratutto regalerebbe maggiore incertezza al campionato e darebbe chance scudetto anche alla Roma.

Chi scenderà in campo.

Il Milan scenderà in campo con il solito 4-3-3 e Montella vuole ripartire dalle certezze in difesa, ossia la coppia di centrali formata da Paletta e Romagnoli. Il primo, dopo un annata molto difficile in maglia rossonera, fatta di tante panchine ed errori grossolani, si è ripreso alla grande e sentendo la fiducia del mister, ha sfornato prestazioni eccellenti, trascinando anche Romagnoli: quest'ultimo sta facendo grandi passi avanti, messi in evidenza anche con la maglia della nazionale e sta dimostrando che può essere il presente ma soprattutto il futuro della retroguardia rossonera e della maglia azzurra.

La Juventus invece scenderà sul prato del Meazza con il 3-5-2. Qualche incertezza per Allegri, soprattutto in mediana, dove Marchisio potrebbe essere convocato, ma dovrebbe restare in panchina: dopo il grave infortunio che lo ha colpito oltre sei mesi fa infatti, lo staff tecnico bianconero vuole essere molto cauto nel suo rientro, ecco perché potrebbe esserci un posto da titolare per il brasiliano Hernanes, con Lemina che potrebbe finire in panchina.

La partita Milan Juventus è disponibile in diretta streaming, senza utilizzare complessi metodi illegali, sulle due PayTV italiane Sky e Mediaset Premium che offrono ai loro abbonati servizi alternativi su apparecchi come smartphone, cellulari 3g, tablet con wifi, notebook e computer le loro app Premium Play e Sky Go.

L'alternativa è la tv online Now TV che ha un pacchetto per lo streaming che prevede la Serie A, Serie B e Premier League tramite tablet Android, iPad, console PS 3, PS 4 e Xbox, Smart TV e pc portatili a un costo di 19,90 Euro al mese senza obbligo di rinnovo.

Pure TIM trasmette la diretta ai suoi utenti e non con i momenti migliori di Milan Juventus grazie all'applicazione per smartphone e tablet Android, iPhone e iPad al costo di 2,99 Euro al mese o 9,99 Euro per un anno.

Esistono anche altre alternative per seguire la partita come Twitter e le dirette live di molti utenti, Radio Rai1 per la telecronaca o per via dei nostri articoli di aggiornamento su Milan Juventus streaming: