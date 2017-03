Una sfida che conta un posto per l'europa anche in virtù della sconfitta del Milan. Ecco come vederla in streaming Inter Atalanta

AGGIORNAMENTO: Ed eccoci di nuovo qui in attesa di Inter Atalanta, una sfida completamente differenti dalle precedenti in quanto questa volta l'Inter non è tagliata fuori dalla conquista di un posto in Europa, ma in maniera sorpredente la stessa cosa vale pe una grandissima Atalanta. Inter Atalanta in streaming si può vedere a QUESTO LINK

VERSO IL MATCH DI BERGAMO:

ATALANTA IN NETTA RIPRESA - Dopo un avvio altalenante e alcuni spifferi sinistri dietro la panchina di Gasperini, l'Atalanta sembra stia cominciando a ingranare e a seguire anche i dettami dell'ex tecnico del Genoa. I nerazzuri orobici vengono infatti da due vittorie (di cui una contro il Napoli) e il buon pareggio strappato a Firenze: nel terzo match di fila contro una big, l'Atalanta vuole dunque proseguire il filotto positivo e allontanarsi definitivamente dalle zone basse della classifica.

INTER A UNA SVOLTA? - Per quanto riguarda gli ospiti, invece, De Boer si lecca ancora le ferite per l'inopinato KO casalingo col Cagliari ma è tornato a sorridere almeno in Europa, dove i suoi ragazzi hanno battuto per 1-0 il Southampton, evitando così una anticipata eliminazione. Tuttavia, il terreno dello stadio Atleti Azzurri d'Italia è da sempre ostico per i milanesi che dovranno evitare nuovi scivoloni e rilanciarsi in graduatoria, per non perdere altro terreno dalla zona-Champions.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

QUI ATALANTA: CONFERMA PER PETAGNA - In casa Atalanta si va verso al conferma del 3-5-2 che Gasperini ha adottato dopo aver provato invano il 3-4-3: il baby Petagna guiderà l'attacco a scapito di Paloschi e Pinilla, mentre Gomez farà da suggeritore alle sue spalle. In mezzo al campo è invece in dubbio Kurtic e al suo posto potrebbe giocare Grassi, mentre sulle fasce spazio a Freuler e Caldara.

QUI INTER: ALCUNI DUBBI IN MEZZO - De Boer invece abbandonerà il 4-3-3 di Europa League per tornare al collaudato 4-2-3-1 in cui toccherà a Banega e Joao Mario accendere al luce a a favore di Icardi e delle due ali, Perisic e Candreva. Tuttavia, complice l'impegno in coppa, potrebbe esserci anche un minimo turnover a centrocampo e in attacco, dove scalpitano i brasiliani Eder e Gabriel Barbosa.

PRONOSTICI & SCOMMESSE:

FAVORITI GLI OSPITI - Stando ai pronostici, è favorita l'Inter (2.25) anche se non è da escludere un pari, risultato spesso ricorrente tra le due compagini (3.40); infine, un eventuale successo da parte dell'Atalanta renderebbe ben 3.55 volte la giocata.

La partita Atalanta Inter si può vedere in diretta live streaming, senza utilizzare complessi metodi illegali, su Sky e Mediaset Premium che offrono ai loro abbonati servizi alternativi su dispositivi come tablet, smartphone, smarttv, pc e notebook le applicazioni Sky Go e Premium Play disponibili al download su App Store di Apple per iPhone e iPad e Google Play per dispositivi Android.

Un altro modo è la tv online Now TV che offre l'opportunità di vedere in streaming la Serie A, Premier League e Serie B tramite tablet Android, iPad, console PlayStation e Xbox, Smart TV e computer portatili a prezzo di 19,90 Euromese senza obbligo di rinnovo.

In alternativa TIM propone la cronaca in diretta ai suoi utenti e non con gli highlights di Atalanta Inter tramite l'app iOS, Android e Windows per smartphone e tablet al costo annuale di 9,99 Euro o mensile di 2,99 Euro.

Esistono anche altre alternative per seguire in diretta Atalanta Inter come Twitter e le dirette live di molti utenti, Radio Rai1 per la telecronaca o per mezzo dei nostri articoli: