Dovrebbe e potrebbe essere una sfida divertente con tante azioni e gol quella tra Lazio Torino. Come vederla in streaming con differenti sistemi.

Una sfida interessante quella tra Lazio Torino con un Toro che potrà giocare libero da pensieri, visto che, purtroppo, ogni qualificazione per il secondo trofeo continentale sembra lontana, mentre non è così per la Lazio che può sfruttare cosa è successo nelle sfide di ieri.



Alzi la mano chi aveva davvero pronosticato un Torino in posizione di classifica così alta a questo punto della stagione. Nonostante l'infermeria spesso piena la squadra di Mihajlovic ha stretto i denti, riuscendo a strappare anche numerosi risultati di prestigio e portandosi meritatamente a ridosso delle grandi. Stessa situazione anche per la Lazio, che ancora per un po' dovrà fare a meno di qualche uomo importante ma che ha acquisito una buona identità di gioco.

TORINO-LAZIO: QUI TORINO

Si temeva che gli infortuni contemporanei di Ljajic, Maxi Lopez, Molinaro, Belotti e altri potessero spezzare le gambe al Torino, ma il cuore granata e la grinta trasmessa da Sinisa Mihajlovic hanno saputo supplire a queste mancanze, e ora anche l'infermeria si sta pian piano svuotando. Contro la Lazio il mister serbo ha però ancora la coperta abbastanza corta sulle fasce, con l'assenza di Molinaro, Avelar e le incertezze su De Silvestri. Nel suo 4-3-3 dovrebbe dunque riproporre in quei ruoli Zappacosta e Barreca, che hanno comunque fornito buone sicurezze sinora. Si prevedono conferme anche per il trio di mediana, con Valdifiori in cabina di regia affiancato da due mezz'ali duttili come Benassi e uno fra Baselli (più di spinta) e Acquah (in caso di scelta più conservativa). In attacco pronto nuovamente il trio Ljajic-Belotti-Iago Falque, autori di una splendida partita anche contro il Palermo.

TORINO-LAZIO: QUI LAZIO

Anche la Lazio è ancora funestata da infortuni. Ritrovato Marchetti, si dovrà però fare a meno di Jordan Lukaku, Bastos e De Vrij, riducendo di parecchio le scelte in difesa. Pronti comunque Hoedt e Wallace, mentre sulla destra nel 4-3-3 di Simone Inzaghi si monitorano le condizioni di Basta. A centrocampo pronta la conferma per Lulic e Parolo, mentre Milinkovic-Savic potrebbe non farcela e lasciare il posto al "canterano" Cataldi. Più certezze in attacco, con l'ex di turno Ciro Immobile affiancato dai "folletti" Felipe Anderson e Balde Keita, con Djordjevic possibile soluzione a match in corso.

