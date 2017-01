Terremoto Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria Roma e Aquila oggi mercoledì 18 Gennaio 2017 aggiornamento tempo reale

AGGIORNAMENTO (ore 10,30 del 18 gennaio 2017): Una forte scossa di terremoto si è sentita i titta l'Italia centrale alle ore 10,25 di oggi mercoleì 18 gennaio. La magnitudo è di 5.3. Si è sentita anche a Roma, ma l'epicentro è stato nei pressi dell'Acquila. Al momento non si registrano danni a persone e cose

AGGIORNAMENTO: Detto questo, in tantissimi Comuni le scuole sono chiuse, si stanno facendo controlli sulle case anche a Roma per alcune crepe che si sono aperte. Il problema è che non si possono eslcudere ulteriori scosse anche di uan certa intensità come spiegano dall'INGV

AGGIORNAMENTO: Continuano le scosse nella notte tra mercoledì 26 ottobre e Giovedì 27 ottobre , nella notte, alla'alba e di prima mattina. Sono state registrate dall'INGV oltre 100 scosse ma tutte minori ch si sono percepite sorattutto e solo stavolta nel centro Italia. Si stanno cercando di capire i danni nei palazzi. Al momento le città più colpite sono quele vicine all'epicentre con intere città comoletamente distruttte con tantissimi crolli. Al momento, però, si registra solo un ferito grave e una persona che dovrebbe essere morta di infarto. Anche oggi gioved' 27 ottobre vi terremo aggiornati con tutte le novità, aggiornamenti e ultimissime notizie.

AGGIORNAMENTO: Questa scossa si sentita molto bene anche a Bologna, Riccione, ma addittura alcuni messaggi via Twitter parlano di Trieste ancora nel Lazio e a Roma e in tutta la zona. Come detto esperti dell'Ing dicono che è una serie di scosse e prevedono altre probabili derivanti da quella del 24 Agosto. Alta attenzione da parte della Protezione Civile che con l'Ingv sta monitorando tutta la situazione. Confermata socssa sentita anche a Napoli.

AGGIORNAMENTO: Una ulteriore scossa di terremoto molto forte si è sentita alle 21,07 nel centro Italia ancora sempre oggi, stavolta ddirittura di 6.3 sulla scala Richter. Si è sentita anche in Emilia Romagna oltre alle atre regioni dette prima come in Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio. Attendiamo di sapere ulteriori notie e aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO: Dopo la notizia e le novità date davvero dopo pochi minuti cerchiamo di inquadrea meglio la situazione. La scosa è stata di 5.4 sulla Scala Richter. La scossa è stata sentita in modo molto forte tutte le Marche da Ancona ad Ascoli a Pesaro. Sentito anche in tantissime regioni come Campania, Lazio, Toscana, Abruzzo, Marche e in città come Roma, Perugia. Caserta, Arezzo.

Possibilità di nuove scosse? E' probabile perchè si dovrebebe essere aperta una nuova faglia secondo gli esperti dell'ING casusato dall'assestamento del terremoto del 24 Agosto scorso

AGGIORNAMENTO: Una forte scossa di terremoto ha interessato tutto il centro Italia, e da quanto pare, sono saltate anche linee telefoniche. La magnitudo è stato di 5.4 di oggi mercoledì 26 Ottobre alle ore 19:15 circa sulla scala Ricthter tra Terni e Perugia, ma in pratica è stato registrato tanto è stato forte in tutto il centro Italia coem detto e anche a Roma. Le regioni interessate dopo quello di ieri sono state Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise

Una forte terremoto o meglio una forte scossa di terremoto è avvenuta oggi martedì 25 Ottobre a Firenze, Empoli e Livorno, Pontedera, Volterra. Già ieri ce ne era stata una e prima ancora una da 2.2 magnitudo.

Questa volta la forze è stata molto maggiore, con una intensità di 3.9 magnitudo sulla scala Richter con le persone che l'hanno sentita chiaramente e che sono uscite fuori di casa.

La scossa quindi si è sentita in buona parte della Toscana alle ore 18,53 per la precisione.

La paura cresce per le precedenti, ma potrebbero essere di assestamento del Terremoto dell'Abbruzzo e dell'Italia Centrale precedente. Vi terremo informati con tutte le ultime notizie e aggiornamenti in tempo reale.

Al momento non ci sono informazioni e comunicazioni su danni a cose o persone