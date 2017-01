AGGIORNAMENTO Udinese Inter: Per vedere Udinese Inter in streaming in diretta live gratis sui link e siti web migliori con almeno 4 metodi differenti vi consigliamo QUESTO ARTICOLO AL SEGUENTE LINK DIRETTO

.

L'UDINESE VUOLE VINCERE ANCORA - L'Udinese ci ha preso gusto e, dopo aver battuto Pescara e Palermo con un doppio 3-1, vuole fare tris contro il Torino di Mihajlovic: non sarà facile contro un avversario ostico e che si lecca le ferite dopo la sconfitta di San Siro, ma Delneri sembra aver trovato l'alchimia giusta e, a poche settimane dal suo arrivo, ha rivoltato come un calzino la rosa bianconera, rivitalizzando alcuni elementi e lanciando anche un paio di giovani.

TORINO RIDIMENSIONATO? - I granata, invece, hanno perso con l'Inter pur non demeritando: nonostante questo, rimane il rammarico per l'ennesima occasione persa di conquistare punti giocando alla pari con una big. Le ambizioni della squadra di Mihajlovic sono ridimensionate o è ancora possibile insediare le posizioni alte della classifica, candidandosi così anche a vera sorpresa della stagione? Contro un'Udinese in forma si saprà qualcosa di più sulla reale dimensione della compagine torinista.

LE SCELTE DEI DUE TECNICI:

DELNERI HA SCOPERTO FOFANA - Non solo i due gol rifilati a Posavec, ma anche una costante presenza in mezzo al campo: il baby francese Fofana è la nuova gemma dell'Udinese e per questo Delneri lo confermerà nella mediana a tre che schiererà lunedì sera. In attacco, invece, Zapata e Thereau paiono inamovibili, mentre dalla panchina reclamano maggiore spazio il croato Perica e anche Matos, il cui ingresso potrebbe essere possibile a gara in corso.

MIHAJLOVIC RILANCIA BENASSI - Tre attaccanti anche per Mihajlovic che a Belotti e Iago Falque affiancherà uno tra Ljajic e Boyé, mentre a centrocampo Obi non ha convinto e per questo la mezzala nel 4-3-3 sarà l'ex interista Benassi. In difesa, infine, conferme per Barreca e Zappacosta sugli esterni della difesa a quattro.

L'ANGOLO DEL BETTING:

SI PUNTA SUL TORINO - Nonostante il fattore-campo sfavorevole, è il Torino a essere preferito, seppure di poco, dai bookmakers: il segno 2 pagherebbe infatti 2.60 volte la giocata, mentre l'affermazione dell'Udinese è quotata invece a 3.00.

Il match Udinese Torino sarà visibile in live streaming in diretta in italiano, senza dover accedere a siti illegali, sulle due PayTV italiane Sky e Mediaset Premium che offrono l'opportunità a chi è fuori casa sistemi alternativi su smartphone, tablet Android, iPhone, Samsung Galaxy S, pc portatili le loro applicazioni Sky Go e Premium Play gratis su App Store di Apple e Google Play.

Degna di nota è Now TV che ha un'offerta dedicata per lo streaming della Serie A, Premier League e Serie B tramite tablet Android, iPad, console PS 3/4 e Xbox, Smart TV, Now TV Box e computer a costo mensile di 19,90 Euro.

Pure TIM mette a disposizione la diretta anche ai non utenti con i momenti salienti, i gol e le azioni di tutta la Serie A utilizzando l'applicazione per smartphone e tablet Android e iOS Serie A TIM con un abbonamento annuale di 9,99 Euro o mensile di 2,99 Euro.

Ci sono altre alternative per avere aggiornamenti live su Udinese Torino come Radio Rai e la sua app per la diretta live o tramite le nostre notizie: