Streaming Porto Juventus live diretta gratis

La Juventus arriva a questo match in un ottimo momento psicologico, potendo contare su un buon margine di distanza in campionato su una concorrenza che non riesce proprio a stare al suo passo. Ora torna la Champions e il nuovo duello è quello con il Porto. Per la Juventus iniziare gli ottavi di finale con un successo vorrebbe dire mettere una serie ipoteca alla qualificazione al turno successivo. Ma attenzione perché il Porto si trova in una situazione di tranquillità ovvero possono affrontare questo match senza troppe pressioni psicologiche. Ci sono allora tutte le condizioni per assistere a un incontro spettacolare e con molte reti.

Porto Juventus formazioni e ultime notizie

La Juventus non dovrebbe cambiare troppi uomini rispetto alle ultime esibizioni in campionato. Contro il Porto la principale novità dovrebbe essere il ritorno di Mandzukic nel tridente completato da Higuain e Dybala. I dubbi riguardano piuttosto il reparto difensivo con le condizioni di Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli che saranno valutate con attenzione fino all'ultimo minuto. Nel caso uno dei due non dovesse farcela è pronto Medhi Benatia, già proiettato alla sfida europea di mercoledì sera in casa dei lusitani. Il nazionale marocchino è sceso in campo allo Stadium contro il Palermo, contribuendo al 29esimo successo consecutivo dei bianconeri tra le mura amiche. Da parte sua, il Porto schiererà la formazione migliore possibile per provare a portare a casa il bottino pieno e contro la Juventus è quindi certa la presenza di tutti i titolari con Tiquinho Soares e André Silva in campo.

Porto Juventus streaming: come e dove vedere la partita

La prima possibilità per lo streaming di Porto Juventus passa da Mediaset con il servizio Premium Play, disponibile per un gran numero di dispositivi, fissi e mobile tra cui PC e Mac, smartphone e tablet, smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam. Ma ci sono anche altre strade per vedere in streaming Porto Juventus. Tra queste rientrano anche quelle che conducono ai siti dei canali satellitari stranieri. Si tratta di quelli che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi nei loro Paesi e trasmettano le gare in streaming sui rispettivi portali web. Nulla è così scontato perché capita spesso che le immagini siano riservate ai rispettivi abbonati o comunque la presenza di blocchi geografici impedisce la visione al di fuori dei confini nazionali. In ogni caso, alcuni esempi sono quelli dell'Ungheria con Magyar Televízió, del Guatemala con TV Azteca, dell'Irlanda con RTÉ e TV3, dell'Honduras con TVC, della Lettonia con TV6, della Grecia con ERT, dell'Indonesia con RCTI, del Kosovo con RTK.

E tra le possibilità aggiuntive per lo streaming di Porto Juventus c'è quella dei siti dei bookmaker. Anche in questo caso non è molto semplice poiché occorre fare i conti con alcune limitazioni. Non è affatto detto che venga da tutti proposta la gara del Dragão e può essere richiesta l'apertura di un conto presso lo stesso bookmaker o comunque un certo attivismo nelle giocate.