Porto Juventus streaming per vedere. Come e dove

La Juventus arriva al match contro il Porto in un ottimo stato psicologico dopo la vittoria sul Palermo, ma soprattutto con un cospicuo vantaggio di classifica sulle inseguitrici. Ora Allegri chiede ai suoi una vittoria sul Porto per poter mettere al sicuro la qualificazione ai quarti di finale di Champions League ovvero affrontare la gare di ritorno con tranquillità. La gara non è proibitiva. Il Porto dal canto suo giocherà questo match contro la Juventus con una certa dose di spensieratezza. In fin dei conti le ambizioni sono limitate rispetto a quelle dei bianconeri. Il Porto punta comunque a vincere contro la Juventus, perché vuole comunque tenere vive le speranze di qualificazione e giocarsela tutta tra due settimane allo Stadium.

Porto Juventus formazioni e ultimi aggiornamenti

Allegri è ancora alle prese con dubbi in difesa poiché Chiellini e Barzagli non sono ancora nelle migliori condizioni e, accanto a Bonucci, potrebbe essere confermato Benata. Novità anche sulla fascia destra con Lichtsteiner che dovrebbe avere la meglio su Dani Alves. Si va verso la conferma dell'ex Alex Sandro sulla sinistra. n mediana c'è un altro ballottaggio, tra Marchisio e Pjanic, ma solo perché il bosniaco non sta al meglio. Ci sarà invece Khedira, pronto ad assicurare corsa ed esperienza. A cercare di far male al Porto saranno Higuain, Mandzukic e Dybala: la nuova formula di Allegri non subirà cambiamenti in Champions League. Da parte sua, il Porto è atteso con il 4-4-2 che si trasforma in un 4-2-4 nella fase offensiva. Punti di riferimento in attacco saranno André Silva e Francisco Soares.

Porto Juventus streaming: come vedere la gara

Ci sono tanti modi per lo streaming di Porto Juventus. Svariati canali stranieri come RTL, La2, Orf e Rsi hanno acquistato i diritti radiotelevisivi della Champions League e quindi rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti Internet. Il condizionale è comunque d'obbligo ovvero non è così sicura la trasmissione delle immagini. Ci sono ad esempio l'Ecuador con RTS, l'Estonia con TV6, El Salvador con TCS, la Finlandia con Yle, la Francia con D8, la Georgia con GPB, la Germania con ZDF, la Grecia con ERT, il Guatemala con TV Azteca, l'Honduras con TVC, l'Ungheria con Magyar Televízió, l'Indonesia con RCTI, l'Irlanda con RTÉ e TV3, il Kosovo con RTK, la Lettonia con TV6, la Lituania con TV6, il Lussemburgo con RTL, la Macedonia con MRT, Malta con PBS, il Messico con Televisa, la Moldavia con Canal 3, i Paesi Bassi con SBS, il Nicaragua con Canal 4 con cui è possibile tentare.

A tutti loro si aggiungono per Porto Juventus le piattaforme web dei bookmaker, anche se nella maggior parte dei casi sono condizionate dall'attivazione di un conto e dall'essere costanti nelle puntate. Mediaset consente di vedere in streaming Porto Juventus su PC e dispositivi mobile con il servizio Premium Play, accessibile dai soli abbonati. La compatibilità è garantita per smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, per iPhone e iPad, oltre che per PC, Mac, Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast.