Roma Villarreal streaming. Vedere

In campionato la Roma è lontana dalla capolista Juventus e per i giallorossi il primo obiettivo della stagione è adesso l'Europa League. Il passaggio di turno è adesso ampiamente a portata di mano.

Roma Villarreal: formazioni e aggiornamenti

Si profilano diversi cambi di formazione per la Roma. Il netto risultato dell'andata mette i giallorossi nelle condizioni di preservare gli uomini migliori. Anche Dzeko, capocannoniere della competizione, potrebbe iniziare dalla panchina. Per il centravanti bosniaco è stata la seconda tripletta nella competizione; entrambe messe a segno in questa stagione europea. Solo altri cinque calciatori sono riusciti a segnare più di una tripletta in Europa League. Radamel Falcao è invece l'unico ad averne segnate tre.

Come un copione che si ripete tutti gli anni, anche adesso torna d'attualità il rinnovo del contratto di Totti. E ad aver acceso la miccia è stato lo stesso tecnico giallorossi, secondo cui il capitano della Roma deve continuare altrimenti se ne va. Luciano Spalletti non si smentisce e dopo le battute sibilline del recente passato sul suo futuro, ora pone la condizione Totti. Il capitano domenica è entrato in campo negli ultimi minuti sul 3-0. L'ingresso, a un anno esatto dalla sua intervista al tg1 dove criticava Spalletti, ha dato spunto a qualche polemica. Quando il tecnico gli ha chiesto di entrare, si è intuito che Totti ha detto: che mancano sette minuti, ma Spalletti l'avrebbe sollecitato di fare in fretta. Poi il capitano è entrato, accolto da un boato dell'Olimpico e ha trovato anche il tempo di regalare a Nainggolan l'assist del quarto gol.

Roma Villarreal streaming: come vedere

