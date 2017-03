Formula 1 streaming live gratis per vedere gara e prove e qualifiche ufficiali (aggiornato)

Anche la stagione 2017 della Formula 1 č proposta in diretta streaming per smartphone, tablet e PC. Ecco come e dove vedere.

AGGIORNAMENTO: Sono aumentati i metodi e i sistemi per vedere lo streaming della Formula 1 sia per quanto riguarda la gara in streaming che le qualifiche e e le prove. Sono tutti modi gratuiti e legali. Li abbiao visti aggiornati IN QUESTO ARTICOLO a questo LINK

Continua a essere la strada della diretta streaming tra quelle più ricercate per vedere la Formula 1 2017. Lo rivelano i numeri, secondo cui le abitudini e le preferenze del pubblico si stanno spostando sempre di più verso questa nuova forma di fruizione. E le quattro ruote, dalle prove libere del venerdì fino ad arrivare ai Gran Premi e della domenica passando per qualifiche del sabato e warm up subito prima delle gare, non sono da meno. In Italia solo una parte degli eventi stagionali sono proposti in chiaro e per tutti dalla Rai con la nuova app Raiplay che ha preso il posto di Rai.tv. Il prossimo da segnare sul calendario è quello del 27 novembre con il GP di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Tutti gli altri Gran Premi della Formula 1 2016 sono trasmessi in differita.

Per la copertura integrale del campionato il punto di riferimento è Sky con l'app Sky Go, solo per abbonati, e con la pittaforma web Now TV, attraverso cui è acquistabile anche una singola gara a 9,99 euro. La Formula 1 2016 può essere vista in streaming via Now TV su PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo 10.7, 10.8, 10.9, tablet ovvero iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Mini, iPad Pro, iPad Air tramite app; Samsung Galaxy Note 10.1 (2012), Samsung Galaxy Note 8.0, Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 10.1, Samsung Tab S 10.5, Samsung Tab S 8.4, smartphone.

Altrettanto libertà è concessa su smart TV, Xbox One e Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4 e Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi. E se è sempre possibile collegarsi sul satellite ovvero sul canale svizzero RSI La2 o su quello austriaco ORF per cercare di visualizzare la diretta delle corse di Formula 1 2016, c'è molta vivacità anche in riferimento alle app. In prima battuta c'è quella ufficiale per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con Android. Fra i servizi offerti c'è anche la possibilità di acquisto dei biglietti per assistere alle gare. Tra le altri si segnala GP Formula Racing, se non altro perché contiene anche una ricca sezione video con gli highlights delle corse. Ma basta fare una ricerca sugli store di riferimento per cogliere la varietà delle proposte.

Tutti da seguire fino in fondo questi Gran Premi proprio perché non c'è ancora il nuovo campione del mondo. Attualmente Rosberg (Mercedes) è in testa con 349 punti, seguito da Hamilton (Mercedes) 330, Ricciardo (Red Bull) 242, Vettel (Ferrari) 187, Raikkonen (Ferrari) 178, Verstappen (Red Bull) 177, Perez (Force India) 85, Bottas (Williams) 85, Hulkenberg (Force India) 60, Alonso (McLaren) 52, Massa (Williams) 51, Sainz Jr (Toro Rosso) 38, Grosjean (Haas) 29, Kvyat (Toro Rosso) 25, Button (McLaren) 21, Magnussen (Renault) 17, Vandoorne (McLaren) 1, Wehrlein (Manor) 1, Palmer (Renault) 1, Gutierrez (Haas) 0, Nasr (Sauber) 0, Ericsson (Sauber) 0, Haryanto (Manor) 0, Ocon (Manor) 0.