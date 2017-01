Prestiti personali Gennaio 2017: nuove offerte Agos, Poste Italiane, Compass, Carrefour e migliori a confronto

Le prospettive per i prestiti personali nel 2017 prevedono che saranno sempre maggiori le richieste di prestiti personali presentate dagli italiani ed è proprio per questo che vengono messe a punto altrettante offerte. Vediamo quali sono quelle migliori e più convenienti di questo mese di Gennaio 2017.

Poste Italia per questo mese di Gennaio continua a proporre ancora Prontissimo BancoPosta, prestito che può essere richiesto sia dai titolari di un Conto BancoPosta sia da chi non ha conto aperto presso Poste Italiane, che prevede un tan del 12,50%, un taeg del 13,25% e permette di chiedere cifre comprese tra un minimo di 1500 euro e un massimo di 10mila, con tempi di restituzione che vanno da un minimo di 24 mesi e fino ad un massimo di 72 mesi. Ma non si ratta dell’unica offerte di prestito personale che Banco Proposta propone: insieme a Prontissimo BancoPosta, è disponibile anche Prestito BancoPosta Flessibile, nuovo finanziamento della grande famiglia dei prestiti personali erogati da Poste Italiane.

È dedicato ai titolari di un Conto BancoPosta e permette di scegliere ogni mese l'importo della rata da pagare. Questa forma di prestito permette di richiedere importi compresi tra i 1.500 e i 30mila euro, con tempi di rimborso compresi tra i 12 e gli 84 mesi, che possono allungarsi anche fino a 108 mesi con le opzioni cambio rata o salto rata, prevede rate mensili addebitate direttamente sul ContoBancoPosta del richiedente. Questo prestito può essere richiesto dai titolari di un conto BancoPosta, se si ha la residenza in Italia e se si è titolari di un reddito da lavoro dimostrabile prodotto in Italia o di una pensione e, una volta accettata la domanda di prestito, viene erogato direttamente attraverso accredito sul conto BancoPosta del richiedente.

Anche Carrefour Banca propone ottime offerte di prestiti personali per questo mese di Gennaio 2017: Carrefour permette, infatti, di richiedere importi compresi tra i 5mila e i 30mila euro, con tempi di rimborso compresi tra i 24 e i 120 mesi, che si può richiedere direttamente online e seguendo una procedura decisamente semplice. Basta, infatti, compilare il form di richiesta del prestito, inviare i propri documenti, aspettare l'esito della valutazione della richiesta di prestito e in caso di esito positivo bisognerà firmare il contratto attraverso la firma digitale. Per fare un esempio concreto di condizioni offerte dal presito Carrefour, per la richiesta di un prestito da 10mila euro, grazie alla promozione valida fino alla fine del mese di Dicembre 2017, bisognerebbe pagare 60 rate mensili da 192,49 euro, con tan fisso del 5% e taeg del 6,77%.

Anche Compass permette di richiedere importi compresi tra i 5.000 e i 30.000 euro da restituire in un tempo tra i 24 e gli 84 mesi. Diverse le proposte che Compass offre per questo mese: spiccano Total Flex, prestito personale flessibile che premette di scegliere tra diverse combinazioni tra durata e rata e permette di modificare, senza costi aggiuntivi, il piano di rimborso e di decidere se e quando diminuire l’importo della rata, se saltare una rata all’anno (fino ad un massimo di 5), o se rimandare il pagamento al termine del piano di rimborso; i prestiti Unica per chi ha bisogno di liquidità ma ha già dei finanziamenti in corso, che permette di raggruppare tutto in un solo prestito con il vantaggio di dover pagare una sola rata mensile; e i Jump, prestito personale flessibile che permette, senza costi aggiuntivi, di saltare il pagamento di una rata in un anno e fino ad un massimo di 5 volte nell’arco dell’intera durata del finanziamento. Anche questa forma di prestito Compass prevede 30mila euro di importo massimo finanziabile e il pagamento delle eventuali rate saltate viene posticipato al termine del piano di rimborso.

Infine, Agos, tra le migliori proposte di prestiti personali disponibili in questo mese di Gennaio 2017, propone opzione Famiglia, che per esempio, per la richiesta di un prestito da 10mila euro, il piano di rimborso sarebbe in 84 rate da 84 euro mensili, con tan al 4,91 % e taeg al 6,17 %.

