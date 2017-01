Partite streaming adesso Empoli Palermo, Napoli Sampdoria gratis live su siti, rojadirecta, link sabato e domenica

AGGIORNAMENTO: Dopo la befana che tutte le feste si porta via si ritorna a giocare le partite della massima Serie. Tocca subito a Empoli Palermo scendere in campo e a seguire vi sarà Napoli Sampdoria.

AGGIORNAMENTO: Non si capisce ancora bene quali saranno gli schieramenti in campo e le strategia dei due allenatori nonostante ci siano diversi infortunati o giocatori appena recuperati. Segno della grande ricchezza delle due rose di Juventus Roma che ora inizierà in streaming

AGGIORNAMENTO: Si gioca Juventus Roma e poi domani tutta una serie di altre partite come Lazio Fiorentina e Genoa Palermo. Ma certo la grande attesa rimane per la prima. Juventus-Roma in streaming si potrà vedere gratis live come le altre partite sui siti e link visti.

Continua a esserci sempre la strada della diretta streaming per vedere tutte le gare del campionato di calcio. Sono proprio i numeri a svelare come un numero sempre maggiore di utenti preferisca vedere gli incontri da PC, smartphone e tablet anziché in diretta TV. E non è un caso che i vari Sky e Mediaset, detentori alla trasmissione delle immagini in real time, abbiano aumentato se non migliorato le opzioni di visione. E sarà così anche in questo fine settimana sabato e domenica con una serie di match interessanti. Allo stesso tempo, non è proprio casuale che siano aumentati anche quei siti web che si affiancano, in maniera illegale e alternativa, a Sky e Mediaset Premium.

C'è Rojadirecta, ad esempio, che in realtà sta attraversando serie difficoltà per via dell'arresto della sua mente per violazione dei diritti al copyright. Ma ce ne sono anche altre, rispetto a cui il nostro suggerimento è di non utilizzare, per la diretta streaming delle partite di quest'anno. Un capitolo a parte è quello relativo alle TV satellitari. Soprattutto chi abita al confine del nord del Paese, può puntare a catturare le immagini sul canale svizzero RSI La2 o su quello austriaco ORF. C'è anche chi suggerisce di non perdere di vista Hotbird 13 (13 gradi est) e Astra 1 (19,2 gradi est) poiché trasmettono di frequente le immagini dei principali eventi sportivi.

In ogni caso, per la diretta streaming delle gare del campionato italiano di calcio è possibile fare alternativamente riferimento a Mediaset Premium e a Sky. Nel primo caso la visione passa da Premium Play, fruibile dai soli abbonati via PC e Mac, smartphone e tablet, smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam. Non viene però proposto l'intero campionato di Serie A, ma solo le partite delle cosiddette squadre Premium ovvero Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina e Genoa. Serie A a parte, l'offerta dell'emittente lombarda si completa con le gare di Champions League (in esclusiva anche il prossimo anno), le riprese negli spogliatoi e a bordo campo, le interviste e la trasmissione Diretta Premium con i gol e collegamenti in diretta dai campi.

Per quanto riguarda Sky, l'opzione è duplice. C'è quella tutta per abbonati di Sky Go e c'è quella slegata da ogni abbonamento e con cui è acquistabile anche una singola partita, a 9,99 euro, di Now TV. Le piattaforme supportate per la diretta streaming degli incontri di calcio della Serie A sono allora PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo 10.7, 10.8, 10.9, tablet ovvero iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Mini, iPad Pro, iPad Air tramite app; Samsung Galaxy Note 10.1 (2012), Samsung Galaxy Note 8.0, Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 10.1, Samsung Tab S 10.5, Samsung Tab S 8.4, smartphone, smart TV, Xbox One e Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4 e Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi.